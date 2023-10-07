Конор Макгрегор назвал команду Хабиба Нурмагомедова «мертвыми болотными крысами»
Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор вспомнил массовую драку после титульного поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор вспомнил массовую драку после титульного поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Ровно пять лет назад, 7 октября 2018 года, Макгрегор проиграл Хабибу удушающим приемом в четвертом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.
«Мертвые болотные крысы», — написал Конор в социальных сетях, прикрепив к посту несколько фото знаменитой драки.
Конор Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда получил тяжелую травму в бою против американца Дастина Порье.