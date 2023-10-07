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18:40 (мск), источник: Sport24

Конор Макгрегор назвал команду Хабиба Нурмагомедова «мертвыми болотными крысами»

Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор вспомнил массовую драку после титульного поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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Ровно пять лет назад, 7 октября 2018 года, Макгрегор проиграл Хабибу удушающим приемом в четвертом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.

«Мертвые болотные крысы», — написал Конор в социальных сетях, прикрепив к посту несколько фото знаменитой драки.

Конор Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда получил тяжелую травму в бою против американца Дастина Порье.

Нурмагомедов победил Макгрегора
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