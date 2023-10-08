Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator и вышел в финал Гран-при

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Bellator в легкой весовой категории Усман Нурмагомедов победил американца Брента Примуса в главном событии 300-го турнира организации и вышел в финал Гран-при промоушена.

Схватка прошла в Сан-Диего (США) и завершилась триумфом отечественного спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Нурмагомедову 25 лет, он одержал 18 побед в 18 профессиональных поединках. Для него это вторая успешная защита титула Bellator. Рекорд 38-летнего Примуса — 12 побед и четыре поражения.