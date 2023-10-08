Российским бойцам UFC разрешили выходить на поединки с флагом страны

«Флаги вернулись, да. Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, отсутствие флага там просто сводило меня с ума. Я подумал, что стоит вернуть флаги. Российские бойцы смогут выходить в октагон со своими флагами. Все знают мое отношение к определенным моментам, мне просто наплевать. Все слишком мягкие, все слишком чувствительны ко всему. Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо», — цитирует Уайта MMA Junkie.