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11:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российским бойцам UFC разрешили выходить на поединки с флагом страны

Директор UFC Уайт: российские бойцы смогут выходить на поединки с флагом.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что российские бойцы смогут выходить на поединки с флагом своей страны.

«Флаги вернулись, да. Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, отсутствие флага там просто сводило меня с ума. Я подумал, что стоит вернуть флаги. Российские бойцы смогут выходить в октагон со своими флагами. Все знают мое отношение к определенным моментам, мне просто наплевать. Все слишком мягкие, все слишком чувствительны ко всему. Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Весной 2022 года эквадорский боец Марлон Вера в интервью журналисту Хосе Луису Сантакрусу сообщил, что UFC запретил бойцам промоушена выходить на поединки с национальными флагами своих стран.

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