Милохина вызвали на бой в клетке. Даня уже тренирует вертушки, а Нурмагомедов назвал условия для их боя

Пару недель назад русскоязычное интернет-пространство взорвалось после неожиданного признания тиктокера Дани Милохина: бывший партнер Евгении Медведевой по «Ледниковому периоду» дал интервью ютуб-каналу Мадонна Мур, где рассказал, что заинтересовался участием в боях.

"Кто-то подумает, что дурачок, фигней страдаю, но у меня реально мысль выступать в боях в UFC. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю. У меня такие мысли. Да, очень смешно это звучит, по мне не скажешь, что я прям супер какой-то боец, по мне видно, что я такой чуть сладенький, но в этом и фишка. У нас есть идея продвинуться на том, что я сладенький боец: буду такой в розовеньком весь, сережечки, а перед боем я их снимаю и даю хороших тумаков (было сказано нецензурное слово — прим.). Все будут понимать, что я показываю красивые бои.

Я плотно тренируюсь уже месяца четыре. Кто меня на это надоумил? Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в России). Мы с ним просто ходили тренироваться, и он, видимо, заметил, что я этим горю, что мне это реально нравится. Они думали: так, а что можно сделать Дане на ближайшее время, в чем он может хайпануть, и такие — а представьте бои. И все: ну да, это очень не сочетается с Даней Милохиным. И когда у меня реально это получится, хотя многие не будут верить, думаю, я смогу что-то показать и удивить людей.

Я занимаюсь для того, чтобы в будущем был дикий хайп: что я бьюсь, выступаю в боях, и не просто выступаю и получаю люлей, а и даю люлей. Чтобы люди удивлялись, что я выигрываю у чуваков, которые с детства этим занимаются, а я буду стоять с ними наравне", — заявил Милохин.

Казалось, что за этими словами ничего серьезного не последует. Однако журналисты обратились напрямую к двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова Усману — непобежденному чемпиону Bellator в легком весе.

— Вы видели новость, когда блогер Даня Милохин сказал, что хотел бы побить в ММА одного из братьев Хабиба?

— Где-то видел какие-то видео. Это с белыми волосами, да? Слушайте, я даже не знаю, что на это ответить. У Хабиба — два брата, оба непобежденные: у одного 16, у другого 17−0 (на момент записи интервью — прим.). Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место, и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба, или упоминают меня или брата, чтобы быть в хайпе. Видимо, этот человек сделал то же самое.

К слову, через несколько дней после ответа про Милохина Усман Нурмагомедов вновь защитил чемпионский пояс, одержав 18-ю победу подряд.

В общем, бой Милохина с одним из братьев Хабиба пока откладывается. А сейчас тиктокер может принять вызов бойца поп-MMA Нарека Симоняна.

— Бой Милохина против брата Хабиба — это бредятина. Все понимают, что дальше разговора это дело не двинется. Если Милохин сейчас тренируется и хочет попробовать себя в единоборствах, то я готов предоставить ему эту возможность в лиге «Наше Дело».

Пусть правила выбирает он, а как он ляжет и насколько быстро, решу уже я. Готов поставить на кон миллион рублей, что он не нанесет ни одного удара по моей голове. Если же он это сделает, я переведу ему миллион в этот же день и покрашусь в розовый цвет.

В детстве Нарек занимался дзюдо и ушу, но особых успехов не добился и ушел в КВН, даже занимался стендапом. Пробовал себя найти Симонян и в продажах, а после работы частенько смотрел поп-MMA. Однажды боец написал основателю промоушена «Наше Дело» Артуру Арутюняну, где рассказал, что может не только драться, но и делать оригинальный треш-ток, прикрепив несколько своих заготовок. Арутюнян ответил согласием.

За свою карьеру в поп-MMA Нарек Симонян дрался с Корнеем Тарасовым, Артемом Фишером, Жекой Секси и другими, его рекорд — 4:2. Ник — «Пухляш».