Бойцы смогут выходить с флагом России на шоу UFC. Дана Уайт заявил, что ему плевать на мнение общественности

Президент UFC Дана Уайт в очередной раз доказал, что никакой предвзятости по национальному признаку в его промоушене быть не может. Босс лучшей лиги мира отменил запрет на выход в октагон с национальными флагами. Изначально это решение он принял весной 2022 года, но спустя полтора года передумал.

«Мы вернули флаги, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Когда я был в отпуске и смотрел турнир, приуроченный ко Дню независимости Мексики, отсутствие флагов сводило меня с ума. И я подумал: “К черту, мы возвращаем флаги”. Смогут ли бойцы из России выходить с флагом? Да. Все знают мое отношение к определенным моментам. Мне просто наплевать! Люди стали слишком мягкими, слишком чувствительными ко всему. Флаги возвращаются».

Есть шанс, что мы неоднократно увидим российский триколор 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, но первым бойцом после запрета, кто возьмет в клетку флаг, вероятно, станет Ирина Алексеева. Девушка сообщила Meta MMA, что уже занимается этим вопросом.

«Я сегодня узнала эту новость и очень ей обрадовалась, — сказала Алексеева. — Я уже дала поручение близким найти флаг, и если у них все получится, то я с удовольствием выйду. У меня сейчас перелет, тренировки, и, к сожалению, свободного времени не будет. Но если мне найдут флаг, то с ним пойду».

На турнире 7 октября в Вегасе уже можно было увидеть первых бойцов с флагами в руках. Например, Джо Пайфер вышел на поединок против Абдул-Разака Альхассана с флагом США, а Каролина Ковалькевич появилась в клетке с флагом Польши.

Таким образом UFC — единственная зарубежная организация в сфере единоборств, где российский флаг разрешен не только на графике рядом с именем бойца, но и в физическом виде, то есть любой может взять полотнище и прогуляться с ним до клетки. Такого россиянам не позволяют ни в Bellator, ни в PFL, ни тем более в боксе, спортсменам из России приходится менять паспорт, чтобы принимать участие в рейтинговых поединках.