«Кто такой Махачев?» Поветкин вляпался в скандал из-за неосторожной фразы

Александр Поветкин всегда был известен миру спорта, как олимпийский чемпион и топовый боксёр, который владел чемпионскими поясами в тяжёлом весе по версиям WBA и WBO. С точки зрения медийности Александр не выделялся, кто-то даже считал его скучноватым.

Главной странностью Русского Витязя было язычество, которого он придерживался. По его собственным словам он однажды включил телевизор и заинтересовался мультфильмом «Детство Ратибора». Оттуда и пошло погружение в язычество. Александр изучал источники, общался со специалистами и пришёл к выводу, что этот путь ему ближе, чем христианство. А главными скандалами, в которых Поветкин был замешан по ходу карьеры, стали положительные пробы на допинг перед поединками с Деонтеем Уайлдером и Бермейном Стиверном. Если в первом случае российского боксёра оправдала вторая отрицательная проба, то во второй раз он напоролся на исключение из рейтингов.

За исключением этого, Поветкин оставался более или менее в тени и не светился в каких-либо негативных историях. Тем удивительнее было, когда он вдруг выдал резонансную фразу о том, что болеет только за русских бойцов: «Волков мне нравится, молодец, наш парень. Павлович сейчас вообще молодец. Ислам Махачев? Кто это? Я за русскими смотрю. Я же русский, за ними не слежу. Иногда могу посмотреть, а так чтобы специально нет. Есть много разных бойцов, разных национальностей. Сильные ребята. Ни разу не видел боёв его. Честно. Просто ничего не знаю за человека, поэтому не буду ничего говорить».

Очень странное высказывание, особенно с учётом того, что на сегодня именно Махачев является единственным российским чемпионом UFC, а, как ни крути, эта организация бьёт рекорды по просмотрам и набирает всё больше оборов с точки зрения медийности.

Высказывания Поветкина срезонировали с небольшим опозданием. Глава лиги ACA Майрбек Хасиев иронично отреагировал на ситуацию, выложив видео с Поветкиным в социальных сетях, и подписав его: «А кто это?».

Камил Гаджиев, возглавляющий Fight Nights был достаточно корректным: "Попахивает бредом. Саня, на самом деле, хороший, добрый человек, просто здесь нужно было бы немножко по-другому выразиться. Сказать, что я — славянин, русский по национальности, и болею за ребят одной со мной национальности. Как-то так. А получилось немножко криво. Мы же часто слышим разговоры, что мы для мирового сообщества все русские, все россияне.

Уверен, за Поветкина болели кавказцы. Возможно, болели не все, и в поединке, например, Поветкина с каким-нибудь дагестанским или чеченским боксером, кавказцы наверняка болели бы за своего. Это нормально. Но когда мы представляем мировую арену, мы, конечно, должны болеть за своих. Заставить Поветкина болеть за Ислама Махачева мы не можем, но Саня должен отдавать себя отчет, что он является лидером мнений. Многие на него ориентируются, и поэтому каждое сказанное слово распространяется, подвергается критике или восторгу. Здесь, конечно, критики будет больше. Одним словом, Саня Поветкин выразился криво. Но при этом я знаю его как хорошего, доброго, позитивного человека. Он просто сказал, как думает, но немножко не учел тот факт, что очень много людей ориентируются на него".

В итоге Поветкин на пустом месте придумал себе проблему, позволив неосторожное высказывание. Вряд ли ему будут предъявлять претензии, но вопросы его цитата точно оставила. Абсолютно ненужный скандал, который так или иначе отразится на репутации прославленного спортсмена.