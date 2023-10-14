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09:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Махачев назвал величайшего бойца в легком весе в истории ММА

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев назвал величайшего бойца в легком весе в истории смешанных боевых искусств (ММА). Слова спортсмена приводит YouTube-канал TSN.

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Источник: РИА "Новости"

«Хабиб [Нурмагомедов] — лучший боец в истории легкого дивизиона. Он уничтожил каждого соперника, с которым когда-либо сталкивался», — заявил Махачев.

23 октября Махачев победил бразильского бойца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби и стал чемпионом UFC в легком весе. Всего в профессиональной карьере он потерпел одно поражение и одержал 24 победы.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.

После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью. В 2022-м он был признан лучшим тренером года по версии MMA Junkie.

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