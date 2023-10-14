Ислам Махачев честно признался, в чем уступает Усману Нурмагомедову
Российский боец, чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, в чем уступает своему другу, чемпиону Bellator в легком весе Усману Нурмагомедову.
Российский боец, чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, в чем уступает своему другу, чемпиону Bellator в легком весе Усману Нурмагомедову.
— Ваши спарринги с Усманом Нурмагомедовым — это спарринги действующих чемпионов UFC и Bellator в пиковой форме. Усман сказал, что некоторые из них снимают на видео. Можете ли вы скинуть кому-то видео, чтобы человек посмотрел спарринг двух элитных легковесов?
— Мы снимаем, чтобы посмотреть и разобрать ошибки. Не бывает такого, чтобы сняли спарринг и кому-то скинули.
— Есть что-то, в чем Усман лучше вас?
— Изгибы ног, как он в принципе наносит ими удары. Я так не могу, у меня ноги не так сильно развиты. Его передвижения… Он лучше чувствует дистанцию, более быстрый, — заявил Махачев в интервью «Матч ТВ».
21 октября Ислам Махачев проведет титульный реванш UFC в легком весе против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).