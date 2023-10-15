Россиянка Алексеева вышла с национальным флагом на бой на турнире UFC

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ТАСС, 15 октября. Россиянка Ирина Алексеева вышла на бой против британки Мелиссы Диксон на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с национальным флагом. Поединок прошел на турнире UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Россиянка уступила единогласным решением судей и потерпела первое поражение в UFC. Всего в смешанных единоборствах (ММА) у нее теперь 5 побед, 2 поражения. Британка провела дебютный бой в организации, на ее счету шесть побед и ни одного поражения в ММА.

Алексеева стала первой спортсменкой из России, которая вышла на поединок турнира UFC с национальным флагом после решения главы промоушена Дэйны Уайта разрешить бойцам выходить с национальной символикой. Это решение было принято 8 октября, запрет действовал с весны 2022 года.