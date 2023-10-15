Бразилец Перейра вышел на поединок в UFC с флагом Израиля
Бразилец Перейра вышел на поединок в UFC с флагом Израиля.
Бразилец Перейра вышел на поединок в UFC с флагом Израиля.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Мишель Перейра вышел с израильским флагом на победный поединок на турнире UFC Vegas 81.
Схватка против Андрэ Петроски из США завершилась нокаутом в первом раунде. На пресс-конференции после турнира Перейра рассказал, что решил на фоне военного конфликта с Палестиной поддержать Израиль из-за друзей, живущих там.
«Это (было сделано) из-за войны. У меня много друзей в Израиле, я видел видео, которые разбили мне сердце. Сейчас у меня есть ребенок, и я видел несколько видео с детьми. Чувствовал, что должен оказать поддержку Израилю», — приводит слова Перейры портал Sportskeeda.
Ранее руководство UFC сняло введенный весной 2022 года запрет на выход спортсменов с национальными флагами.