Макгрегор мерзко высказался в адрес Махачева

Ранее бразилец Чарльз Оливейра получил сильное рассечение брови во время одного из спаррингов перед поединком с Махачевым. Бойцы должны были провести бой-реванш 21 октября в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби. Вместо Оливейры на бой выйдет чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски. Комментируя замену, Махачев заявил, что настоящему чемпиону все равно, кто стоит перед ним в октагоне.

Позднее на пресс-конференции Махачев раскритиковал рейтинг вне зависимости от весовых категорий (P4P), который в настоящий момент возглавляет чемпион промоушена в тяжелом весе американец Джон Джонс. Боец из России заявил, что считает рейтинг P4P ерундой и больше им не интересуется.

«Этот парень — тупица. Вот что происходит, когда родственники спят друг с другом и рожают ребенка. Вот результат», — написал Макгрегор в соцсети Х, комментируя высказывания Махачева.