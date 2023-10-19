Макгрегор мерзко высказался в адрес Махачева
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор жестко оскорбил в соцсетях российского чемпиона организации в легком весе Ислама Махачева.
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор жестко оскорбил в соцсетях российского чемпиона организации в легком весе Ислама Махачева.
Ранее бразилец Чарльз Оливейра получил сильное рассечение брови во время одного из спаррингов перед поединком с Махачевым. Бойцы должны были провести бой-реванш 21 октября в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби. Вместо Оливейры на бой выйдет чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски. Комментируя замену, Махачев заявил, что настоящему чемпиону все равно, кто стоит перед ним в октагоне.
Позднее на пресс-конференции Махачев раскритиковал рейтинг вне зависимости от весовых категорий (P4P), который в настоящий момент возглавляет чемпион промоушена в тяжелом весе американец Джон Джонс. Боец из России заявил, что считает рейтинг P4P ерундой и больше им не интересуется.
«Этот парень — тупица. Вот что происходит, когда родственники спят друг с другом и рожают ребенка. Вот результат», — написал Макгрегор в соцсети Х, комментируя высказывания Махачева.
Макгрегор в июле 2021 года получил перелом ноги в третьем поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при 6 поражениях, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.