«Этот парень будет драться до конца» Ислам Махачев против Александра Волкановски. Защитит ли россиянин пояс чемпиона UFC?

Почему сорвался бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры?

Ислам Махачев готовился к реваншу против Оливейры, считаясь явным фаворитом. В этом бою россиянин должен был защищать пояс чемпиона UFC в легком весе. Его Ислам завоевал как раз в первом поединке с Чарльзом, когда во втором раунде провел удушающий прием и заставил бразильца сдаться. Это было в октябре 2022-го. Ровно год спустя запланированный реванш не состоится. Дело в том, что за 10 дней до боя, в одном из последних спаррингов перед вылетом в Абу-Даби, на место проведения турнира, Оливейра получил сильное рассечение над бровью и решил сняться с поединка. Ситуацию довольно подробно описал президент UFC Дэйна Уайт.

Люди из команды Оливейры нам не позвонили. Если бы они это сделали, мы отправили бы их к хирургу, который зашил бы бровь. Они связались с нами только после того, как наложили швы. С другой стороны, я прекрасно понимал, что они не хотят рисковать, получив такой удар. Но команде Оливейры стоило держать язык за зубами до звонка мне, чтобы информация о его снятии не утекла раньше официального объявления UFC. Дэйна Уайт президент UFC

Есть те, кто считает, что Оливейра просто испугался, поэтому решил не доводить дело до выхода в октагон. «У него травма промежности, как у Дастина Порье», — написал бывший боец UFC Нейт Диас, который не смог подраться с Порье в 2018 году из-за того, что тот тоже снялся. Другой экс-боец UFC Джош Томсон назвал Оливейру тупицей за то, что тот не использовал защитный шлем во время спарринга и, как следствие, получил рассечение. Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг наоборот заступился за бразильца. «Все сталкиваются с травмами и проблемами. Сумасшествие — упрекать его за снятие. Неужели вы думаете, что это мудро и умно драться с большим рассечением?», — написал Стерлинг в соцсетях. Сам Оливейра тоже не стал молчать и извинился.

Мне нельзя лететь с таким серьезным рассечением. Мне наложили девять швов, и я не уверен, что смогу залечить повреждение за такое короткое время и показать отличный бой. Многие сейчас осуждают меня, но я не могу выйти на этот бой, будучи готовым только на 80 процентов. Этот поединок очень важен для меня, многое поставлено на карту, и я должен быть готов к нему на 100 процентов, а то и на все 120. Прошу у всех прощения. Чарльз Оливейра боец UFC в легком весе

Чарльз Оливейра | Источник: Соцсети

Махачев, узнав о снятии Оливейры, сказал, что не был удивлен. А Дэйна Уайт назвал российского бойца кремнем, потому что Исламу неважно против кого драться, если он выходит защищать титул в чемпионском поединке.

Уважаю Волкановски за то, что принял бой на коротком уведомлении, но пусть не использует это как оправдание после поединка. Был ли я разочарован тем, что Оливейра снялся? Честно говоря, я не удивлен. Али Абдель-Азиз [менеджер Махачева] сказал мне, что бразилец выбыл, потому что не хочет этого боя. Еще до анонса Оливейра сказал, что не хочет драться в Абу-Даби. Он помнит, что случилось в прошлый раз. Он знает мою силу, знает мои навыки. Ему нечего противопоставить мне. Ислам Махачев чемпион UFC в легком весе

UFC оперативно решил проблему с травмой Оливейры. Уайт позвонил Алексу Волкановски, а тот согласился выйти на бой на коротком уведомлении — это ситуация, когда спортсмен узнает о предстоящем поединке незадолго до даты, не имея возможности провести полноценный тренировочный лагерь. Для австралийца все осложняется еще и тем, что в июле этого года он перенес операцию из-за травмы руки.

Как закончился первый бой Ислама Махачева и Александра Волкановски?

Махачев и Волкановски уже выходили в октагон друг против друга. Это было в феврале 2023 года. Тогда явного преимущества не было ни у одного из бойцов. Так, в четвертом раунде Махачев мог закончить бой досрочно удушающим приемом. А в самом конце поединка россиянин упал в нокдаун после мощного оверхенда от Волкановски. Австралиец пошел добивать оппонента, нанес ему урон в виде гематомы под правым глазом, но Ислам дотерпел. Судьи отдали победу Махачеву, а трибуны недовольно свистели, что неудивительно, учитывая, что бой проходил на родине Волкановски, в Австралии. К недовольству публики присоединились и некоторые авторитетные эксперты ММА, например, Джо Роган.

О, мой бог! Ничего себе… возможно, мы были предвзяты. Необходимо пересмотреть бой. Как по мне, счет по раундам должен был быть 3−2 в пользу Волкановски. Он нанес больше урона и смог навязать свой стиль. Алекс поднялся из полулегкого дивизиона, чтобы сразиться с очень большим легковесом — это впечатляет. В конце боя он просто избивал Ислама. Джо Роган комментатор UFC

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Вице-президент бойцовской лиги ACA Асланбек Бадаев в разговоре с «Лентой.ру» сказал, что не сомневается в справедливости победы Махачева: «Я считаю, что Ислам заслуженно выиграл в первом бою. Да, в целом, это был близкий поединок, в каждом раунде чувствовалось напряжение. Но максимум, который мы можем отдать Волкановски — это два раунда, второй или третий и пятый, когда австралиец отправил Махачева в нокдаун. Но даже тогда счет раунда был не 10−8, а 10−9. При этом, я уверен, что самый серьезный бой за карьеру в UFC у Махачева был именно против Волкановски».

Мне очень хотелось забрать пояс. Сложно осознавать, что ты был настолько близок. Это был бой, который я мог выиграть. Хотел бы говорить, что «этот парень был неуязвимым, но я показал, что он уязвим». Однако я не в этой позиции. Посмотрю бой ещё раз. Не уверен, что поединок действительно был близким. Алекс Волкановски чемпион UFC в полулегком весе

Благодаря победе в бою с Волкановски Ислам впервые в карьере защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Но сам признавался, что тот поединок оставил много вопросов, которые он постарается снять на этот раз.

Честно говоря, перед первым боем у меня не было плана бороться в течение всего поединка. Я знаю, что он низкого роста, у меня больше размах рук, вот почему хотел попытаться его нокаутировать. У меня прошло много хороших панчей, хороших ударов коленями, но этот парень очень силен. Потому что он лучший боец вне весовых категорий. Раньше был им. Не сейчас, а до этого. Ислам Махачев чемпион UFC в легком весе

Сейчас ни Махачев, ни Волкановски не являются лидерами рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. На первой строчке находится американец Джон Джонс, Волкановски — второй, Махачев — третий. Но в случае победы Ислам, вероятно, обойдет австралийца в рейтинге.

Махачева тренирует Хабиб Нурмагомедов, они дружат с детства

Победа над Волкановски стала для Махачева 24-й в 25 боях в смешанных единоборствах. Из них четыре нокаутом, 11 сдачей соперников и девять судейским решением. Единственное поражение уроженец Дагестана потерпел в самом начале карьеры. 3 октября 2015 года на турнире UFC 192 Махачев дрался с бразильцем Адриану Мартинсом. И уже на второй минуте пропустил удар с правой в челюсть, который отправил его в нокаут.

Мои единственные слезы в спорте за последние годы — это бой Ислама Махачева с Мартинсом в Америке. Я согласился с Хавьером Мендесом, пустил Ислама в размен ударами. Хотя можно было решить вопрос в борьбе. Махачев упал, пропустил страшный удар. Единственный проигрыш в его карьере. Первое падение. Это была моя досадная ошибка в тренерской работе! Зачем я согласился? Почему поменял свои принципы? Когда обсуждали план на бой, меня уговаривал и сам Ислам, и Хавьер Мендес: «Он готов, обыграет…» Последнее слово было за мной. Даже сегодня у меня комок к горлу, как вспомню. Абдулманап Нурмагомедов тренер Ислама Махачева, отец Хабиба Нурмагомедова

Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова связывает очень многое, не только то, что они оба они когда-то занимались смешанными единоборствами под началом ныне покойного Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба. Хабиб и Ислам дружат со школьных лет, оба родом из Дагестана, оба чемпионы UFC в легком весе, у них общий менеджер — Али Абдель-Азиз — и тренер — Хавьер Мендес. Естественно, Махачева и Нурмагомедова часто сравнивали и продолжают сравнивать. В разговоре с «Лентой.ру» своим мнением по этому поводу поделился боец ММА Александр Шлеменко: «Думаю, Махачев более правильно обучен и техничнее в стойке, чем Нурмагомедов. Но в ключевом Хабиб Ислама превосходит. Он сильнее ментально. Он оказывал большее давление на соперников с самого начала боев. Ислам же более размеренный. А еще у Хабиба более крепкая челюсть».

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев | Источник: Соцсети

Когда год назад, в октябре 2022-го, Махачев победил Оливейру, Хабиб был угловым Ислама, а после боя радовался, кажется, больше, чем сам новоиспеченный чемпион.

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На этот раз Хабиб тоже будет в Абу-Даби во время боя Ислама против Волкановски, но займет место в зрительном зале, а не в его углу. По словам Махачева, это не станет проблемой, потому что в команде Хабиба около 30 бойцов, и все равны вне зависимости от регалий. И если Нурмагомедов будет секундировать Махачеву, то, по-хорошему, он должен быть в углу во всех поединках других представителей их команды. Интересно, что после первого боя с Волкановски Ислам будто жалел о том, что Хабиба не было в его углу.

Хабиб позвонил и говорит сразу: «Когда спину забрал, почему не попытался наверх перейти?» Я вот сейчас подумал: Волкановски уходил на эту сторону, почему я не догадался… Вот такие подсказки нужны. 100 процентов, роль Хабиба в углу неоценима. Это человек, который знает много вещей. Ислам Махачев чемпион UFC в легком весе

Понять чувства Махачева несложно, ведь Хабиб с его огромным опытом до сих пор может в считанные секунды решить исход схватки. Чужой схватки. Одним советом. Так, в концовке боя Ислама с Дэном Хукером, состоявшегося в октябре 2021 года, Нурмагомедов очень вовремя подсказал подопечному, как правильно завершить болевой прием.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239572&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на то, что Нурмагомедов не будет угловым Махачева, он все равно играет активную роль в подготовке к предстоящему бою — недавно он присоединился к тренировочному лагерю Ислама в Абу-Даби. За день до его приезда туда из уст Махачева в интервью ESPN прозвучали слова, отдаленно напоминающие жалобу.

Когда Хабиб стал тренером… Слушай, год или два назад он жестко нас гонял. Мы провели десять раундов спарринга, и после этой хорошей работы примерно через полтора часа он говорит: «Теперь пять раундов грэпплинга». Но мы никогда не делали этого, когда он тренировался с нами! Теперь он думает, что не устал, потому что он сперва загонит всех парней в клетку на спарринг, а потом, когда они провели эти спарринги, он говорит: «Эй, давай-ка теперь поборемся», он переодевается и идет с нами бороться еще пять раундов. И после всего этого мы еще отжимались, подтягивались и многое другое. Не знаю, что будет, когда Хабиб приедет, но все на нервяке. Ислам Махачев чемпион UFC в легком весе

Когда и во сколько бой Ислама Махачева и Александра Волкановски?

Насколько успешно прошел лагерь Ислама при участии Хабиба станет понятно в ближайшее время. Бой Ислама Махачева и Александра Волкановски состоится 21 октября в Абу-Даби. Основной кард стартует в 21:00 по московскому времени, в нем пять будет боев, Махачев и Волкановски выйдут в октагон последними.

Где смотреть бой Ислама Махачева и Александра Волкановски?

В России трансляцию можно будет увидеть на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец!», а также на официальной платформе промоушена — UFC Fight Pass по подписке. От продажи платных трансляций будет зависеть окончательная сумма гонорара каждого из бойцов, но уже сейчас можно сказать, что и Махачев, и Волкановски получат каждый более чем по миллиону долларов. Интересно, что австралиец может заработать даже больше Ислама, который формально считается главной звездой предстоящего турнира. Дело в том, что Волкановски недавно подписал новый контракт с UFC, по которому только за выход в октагон ему полагается 750 тысяч долларов. У Махачева эта сумма равняется 500 тысячам долларов.

Кто фаворит боя Ислам Махачев — Александр Волкановски?

Афиша реванша Махачева и Волкановски на UFC 294 | Источник: Соцсети

Свои прогнозы на бой Махачева и Волкановски в разговоре с «Лентой.ру» дали бойцы ММА Александр Шлеменко и Эдуард Вартанян, а также вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев.

Шлеменко: «Мне кажется, что Волкановски продержится до конца. Но Ислам победит в пяти раундах решением судей. Алекс достаточно крепкий боец, хорошо защищается от борьбы. Даже в его нынешней форме Волкановски должно хватить навыков, чтобы не дать себя финишировать».

Бадаев: «Волкановски выходит на замену, у него короткий тренировочный лагерь. Поэтому Алексу будет очень непросто в плане выносливости, он не сможет постоянно держать высокий темп. И это нивелирует все его плюсы. Поэтому, думаю, во втором поединке Ислам будет больше доминировать, чем в первом, и одержит победу решением судей. Волкановски может выиграть только если очень удачно один раз попадет, еще более внушительно, чем в пятом раунде первого боя. Шансов выиграть по очкам у него практически нет».

Вартанян: «Думаю, Волкановски согласился на этот бой только потому что изначально немного весит. У него одна задача — сделать вес. Единственный шанс Волкановски — это ошибка Ислама. Я не понял, в чем была фишка, когда запасным бойцом на этот поединок считался Матеуш Гамрот. Он прошел тренировочный лагерь, был готов. Хотя с точки зрения UFC, все понятно. В первом бою Волкановски показал хороший уровень сопротивления, и как будто у болельщиков и экспертов остались вопросы, кто же сильнее. Хотя по факту, Ислам был лучше. В то, что у Дэйны Уайта заранее были какие-то негласные договоренности с Волкановски по поводу замены, я не верю. Иначе бы Алекс готовился, а не пивко попивал. На мой взгляд, было бы гораздо интереснее, если бы UFC сразу объявил, что запасным на этот бой будет Волкановски, подготовив аудиторию заранее».

Нужно отдать должное оперативности UFC. Кроме замены в бою Махачева, новый соперник в соглавном бою вечера достался и Хамзату Чимаеву. И в обоих случаях афиши точно не стали хуже, а возможно, даже ярче. Чеченский боец, который сейчас представляет ОАЭ, будет драться с нигерийцем Камару Усманом. Изначальный соперник Чимаева, бразилец Пауло Коста, перенес операцию на локте и снялся с поединка.

Махачев же 21 октября будет второй раз защищать пояс чемпиона в легком весе (до 70 килограммов). Это категория Ислама. Волкановски для этого боя нужно подняться на одну выше. Алекс чемпион UFC в полулегком весе (до 66 килограммов). Махачев перед боем не ушел от сравнений Волкановски с изначальным соперником, Чарльзом Оливейрой. И сравнение получилось в пользу австралийца.

Не думаю над тем, что у него мало времени на подготовку, потому что он опасен, с ним придется драться до самого конца, если не сможешь его задушить или нокаутировать. Если надавить на Чарльза Оливейру, то он сдастся, но этот парень будет драться до самого конца. Ислам Махачев чемпион UFC в легком весе

Некоторые эксперты также считают, что Волкановски более опасен и стилистически менее удобен для Махачева, чем Оливейра. Глава ACA Асландеб Бадаев придерживается аналогичного мнения: «Алекс быстрее, у него лучше клинч, низкий центр тяжести, его сложно переводить в партер и удерживать там».

Шлеменко считает, что главный и единственный плюс Волкановски в предстоящем поединке — психологическая раскрепощенность. «Вряд ли он будет более опасным для Ислама, чем Оливейра. Ему придется рассчитывать только на удачу, на тот самый пресловутый лаки-панч. При этом Волкановски вообще ничего не теряет, согласившись выйти в октагон. На него не давит результат, он не защищает пояс чемпиона. Он просто заработает хорошие деньги» — сказал Шлеменко в разговоре с «Лентой.ру».

Интересно, что вышесказанное в интервью перед боем подтвердил и сам австралийский боец.

Если кто и способен согласиться на бой на 12-дневном уведомлении, то это я. Прямо с дивана, как некоторые любят говорить. Не испытываю никакого давления. Сейчас оно все на Махачеве. Я же только-только встал с дивана! Алекс Волкановски чемпион UFC в полулегком весе