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18:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шара Буллет дебютировал в UFC с брутальной победы. А после боя передал привет русским мужикам

Несмотря на красивый перформанс, Шаре есть над чем работать.

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Вечером 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев проведет поединок против Алекса Волкановски. А открыл кард бой российского дебютанта Шары Буллета против бразильца Бруно Силвы.

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Поединок Шарабутдина Магомедова многие российские болельщики ждали не меньше, чем бои основного карда: в нашей стране он уже стал заметной звездой благодаря ярким выступлениям в Fight Nights, RCC и даже поп-ММА, где Шара выиграл Гран-при и выступал в одном карде с телеведущей Даной Борисовой. Шарабудтин побил таких крепких соперников, как Михаил Рагозин, Сергей Мартынов и Михаил Аллахвердян.

При этом последний его бой, занесенный в профессиональный рекорд, был каким-то недоразумением: на Пхукете средневес Шара за 8 секунд нокаутировал индуса, который большую часть карьеры выступал в 57 и 61 кг. Профессиональный рекорд Шары перед дебютом в UFC — 11 побед и ни одного поражения.

Для дебюта Шаре Буллету сразу дали жесткого оппонента. Бруно Силва известен поединками против россиян — он дрался с ними трижды и не проиграл ни разу. Во времена выступлений в М-1 и RCC Силва нокаутировал Александра Шлеменко, Артема Фролова и Геннадия Ковалева. Только Фролов дотянул с Бруно до четвертого раунда, а Шторм и Ковалев уступили в первом.

В UFC у Силвы четыре победы и три поражения. Все его поединки завершились досрочно, кроме одного — против Алекса Перейры, который победил соотечественника раздельным решением, а затем успел завоевать пояс в среднем весе, отдать его и стать претендентом на титул в полутяжелом дивизионе. В последнем поединке Бруно Силва проиграл удушением Брендану Аллену. Нокаутом бразилец в профессиональных поединках не проигрывал ни разу.

Шара начал поединок осторожно, в основном прощупывая бразильца лоу-киками. Силва огрызался, но действовал вторым номером. По истечении двух минут россиянин здорово потряс соперника хай-киком и попытался добить коленом, но Силва выстоял. А за полторы минуты до конца раунда Шара Буллет попал бразильцу в пах — Силва взял немного времени и продолжил поединок. За 10 секунд до сирены соперники жестко зарубились, и Шарабутдин пропустил несколько мощных ударов в голову.

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В начале второго раунда Силва попытался пройти в ноги, но безуспешно. Шара безостановочно набрасывал удары ногами, и по бразильцу было видно, что они не проходят бесследно. В середине отрезка Силва все-таки перевел россиянина и оказался в гарде, откуда набрасывал много ударов. Шарабутдин серьезно напропускал, но и сам неплохо накидывал, однажды даже попав по голове бразильца акс-киком. А за 10 секунд до сирены Шарабутдин выбросил жесткий и нестандартный удар ногой по голове соперника прямо из партера в прыжке — это вместо того, чтобы просто подняться.

В третьем раунде Силва сразу перевел Магомедова. Понял, видимо, что в стойке у него совсем ничего не получается. Если во второй пятиминутке Силва открыто бил сериями, то теперь залеживал Шару и маскировал одиночные удары. К середине раунда россиянину удалось подняться, и он несколько раз донес до Силвы жесткие локти. А вот с защитой от тейкдаунов у Шары совсем все плохо: любитель подраться в стойке Силва переводил его без проблем. Но по количеству ударов у Шарабутдина было преимущество в каждом из раундов.

Все трое судей отдали победу Шаре Буллету — 30:27, 30:27, 30:27. После боя Шара сказал, что нет проблемы в том, что Силва его залеживал, ведь он отвечал жесткими локтями. А еще Шара передал привет простым русским мужикам — тем самым, кому он обещал отомстить Бруно Силве за Шлеменко и Фролова.

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