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21 октября, источник: Спорт РИА Новости

Хамзат Чимаев победил экс-чемпиона UFC в претендентском поединке

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев победил американца Камару Усмана в рамках соглавного события 294-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

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Поединок продлился все три раунда и завершился победой Чимаева решением большинства судей.

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Представитель США в этом поединке заменил бразильца Пауло Косту, который снялся с боя из-за операции на руке. Ранее генеральный директор промоушена Дэйна Уайт заявил, что победитель поединка между Усманом и Чимаевым будет биться за титул чемпиона в среднем весе против обладателя пояса Шона Стрикленда из США.

В активе 29-летнего Чимаева стало 13 побед в 13 профессиональных смешанных единоборствах. Экс-чемпиону UFC в полусреднем весе Усману 36 лет, на его счету 20 побед и четыре поражения. Американец проиграл три последних поединка.

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