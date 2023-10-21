Хамзат Чимаев победил экс-чемпиона UFC в претендентском поединке

Представитель США в этом поединке заменил бразильца Пауло Косту, который снялся с боя из-за операции на руке. Ранее генеральный директор промоушена Дэйна Уайт заявил, что победитель поединка между Усманом и Чимаевым будет биться за титул чемпиона в среднем весе против обладателя пояса Шона Стрикленда из США.