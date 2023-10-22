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00:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Конор Макгрегор разобрал действия рефери в бою Махачев — Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разобрал действия рефери в главном бою UFC 294 в Абу-Даби, где чемпион в лёгком весе Ислам Махачев (24−1) одержал победу над чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски (26−2), отдельно отметив удары Ислама по затылку.

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Напомним, Махачев поймал соперника хай-киком и потряс его. Волкановски упал около сетки, и после непродолжительного добивания рефери остановил поединок.

«Сложный вид спорта для судейства. Остановить этот момент предупреждением Махачева или вычетом очков, когда Волк, по сути, уже отключился, — сложная задача. Но для этого были основания, 100%. Мне бы очень хотелось, чтобы это произошло. Удары в затылок не очень хороши», — написал Макгрегор в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Махачев оказался сильнее Волкановски, завершив бой в первом раунде. Поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой Махачева судейским решением. Поражение от Махачева стало для 35-летнего Волкановски вторым в UFC и третьим — в профессиональной карьере.

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