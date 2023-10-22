Гендир UFC обратился к Федору Емельяненко

В феврале Емельяненко объявил о завершении карьеры в MMA после поражения от американца Райана Бейдера на турнире Bellator.
«Федор до сих пор дерется? Двери штаб-квартиры UFC открыты для Федора в любое время. Он может прийти к нам позавтракать, потренироваться, делать что угодно. Мы рады его приветствовать у нас», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Емельяненко 47 лет. За свою профессиональную карьеру россиянин одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Он является бывшим чемпионом промоушена Pride в тяжелом весе, неоднократно признавался различными экспертами и СМИ лучшим бойцом в истории ММА.