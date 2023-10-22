Гендир UFC обратился к Федору Емельяненко

В феврале Емельяненко объявил о завершении карьеры в MMA после поражения от американца Райана Бейдера на турнире Bellator.

«Федор до сих пор дерется? Двери штаб-квартиры UFC открыты для Федора в любое время. Он может прийти к нам позавтракать, потренироваться, делать что угодно. Мы рады его приветствовать у нас», — сказал Уайт на пресс-конференции.