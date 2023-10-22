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09:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гендир UFC обратился к Федору Емельяненко

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что двери штаб-квартиры организации всегда открыты для бывшего российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко.

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Источник: AP 2023

В феврале Емельяненко объявил о завершении карьеры в MMA после поражения от американца Райана Бейдера на турнире Bellator.

«Федор до сих пор дерется? Двери штаб-квартиры UFC открыты для Федора в любое время. Он может прийти к нам позавтракать, потренироваться, делать что угодно. Мы рады его приветствовать у нас», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Емельяненко 47 лет. За свою профессиональную карьеру россиянин одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Он является бывшим чемпионом промоушена Pride в тяжелом весе, неоднократно признавался различными экспертами и СМИ лучшим бойцом в истории ММА.

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