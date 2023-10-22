Махачев рассказал, какое сообщение получил от Хабиба после победы над Волкандовски

«Мы долго еще не успели попереписываться, ну вот он написал: “Что ты за бомба! Оформил чётко, красавчик!”. Вот всё его сообщение», — сказал Махачев UFC Eurasia.

Махачев завершил бой в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Отметим, Поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина судейским решением.