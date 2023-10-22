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09:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Махачев рассказал, какое сообщение получил от Хабиба после победы над Волкандовски

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, какое сообщение получил от Хабиба Нурмагомедова после победы над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 294.

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Источник: Reuters

«Мы долго еще не успели попереписываться, ну вот он написал: “Что ты за бомба! Оформил чётко, красавчик!”. Вот всё его сообщение», — сказал Махачев UFC Eurasia.

Махачев завершил бой в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Отметим, Поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина судейским решением.

Махачев одержал 25-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Волкановски, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьеру. Также на его счету 26 побед.

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