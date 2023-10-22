Гендиректор UFC рассказал, кого видит следующим соперником Махачева

В субботу Махачев защитил титул чемпиона, победив на турнире UFC 294 в Абу-Даби обладателя пояса в полулегком дивизионе австралийца Александра Волкановски. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде. Первый поединок бойцов прошел в феврале и завершился победой Махачева единогласным решением судей.

«Наверное, (следующий соперник) Оливейра. Я считаю, что этот бой должен состояться. Но на такие вопросы мне сложно ответить прямо сейчас. Будем решать, когда все станет для всех понятнее», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Сам Махачев считает, что его соперник должен определиться после боя Оливейры и американца Джастина Гэтжи. «Такое чувство, что у меня уже есть два претендента — это Гэтжи и Оливейра. Мое мнение: их можно свести и поставить передо мной реального претендента», — ответил Махачев на вопрос о следующем сопернике.