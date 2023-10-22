Ислам Махачев обошёл Хабиба Нурмагомедова по числу побед в UFC

Напомним, Махачев на турнире UFC 294 одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски. Для него эта победа стала 14-й в рамках промоушена. Хабиб Нурмагомедов, в свою очередь, за карьеру в UFC, одержал 13 побед.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Махачев одержал 25 побед и потерпел одно поражение. Нурмагомедов, в свою очередь, не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, одержав 29 побед.