Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал, ради чего занимается ММА

«У меня была мечта, чтобы мои родители, которые всю жизнь работали… отец был водителем, мама работала в кафе каждый день с 6 утра и до поздней ночи. Они работали, чтобы я с братом ни в чём не нуждались. Я это хотел поменять в своей жизни с самого начала. Чтобы родители не нуждались, чтобы просто могли хотя бы отдыхать за всё то время, которое они работали ради нас. Этот барьер я перепрыгнул, хвала Всевышнему. Больше никаких таких целей что-то приобрести нет. Ни в чём не нуждаюсь, есть дом, машина, семья. И самое главное — счастье не в деньгах, не все богатые люди счастливые», — сказал Махачев на пресс-конференции после боя с Волкановски.