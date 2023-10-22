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13:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Ислам Махачев установил уникальный рекорд в UFC

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев установил уникальный рекорд в американском промоушене.

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Источник: AFP 2023

До Махачева никто не проводил три поединка подряд в UFC с соперниками из топ-3 рейтинга pound-for-pound (рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий). Ислам при этом победил всех своих оппонентов — дважды австралийца Александра Волкановски и один раз бразильца Чарльза Оливейру.

Напомним, Махачев завершил бой с австралийцем Александром Волкановски в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Отметим, что поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина судейским решением.

22 октября 2022 года Махачев победил Оливейру удушающим приёмом во втором раунде, и завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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