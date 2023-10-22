Ислам Махачев установил уникальный рекорд в UFC

До Махачева никто не проводил три поединка подряд в UFC с соперниками из топ-3 рейтинга pound-for-pound (рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий). Ислам при этом победил всех своих оппонентов — дважды австралийца Александра Волкановски и один раз бразильца Чарльза Оливейру.

Напомним, Махачев завершил бой с австралийцем Александром Волкановски в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Отметим, что поединок на UFC 294 стал их второй очной встречей. Первый бой продлился все пять раундов и закончился победой россиянина судейским решением.