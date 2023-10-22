Чемпион UFC Стрикленд рассказал историю о трусости Хамзата Чимаева: «Мы чертовски разные»

«Давайте я расскажу реальную историю о Хамзате Чимаеве. Однажды я позвонил этому чеченцу, и он неправильно понял мои слова. Это был комплимент в его сторону, а Хамзат начал писать мне разное дерьмо в ответ. И тогда я сказал: “Чимаев, ты меня не понял. Но завтра мы встретимся в 3 часа и будем драться. В перчатках или без — нет разницы”. И знаете, что случилось? Никакого шоу, никакой драки. Чимаев замял эту тему. В этом он весь. Конечно, этот парень умеет драться. Умеет. Но мы чертовски разные. Если бы Чимаев был здесь сейчас, я мог бы подраться с ним до смерти. Без вопросов», — заявил Стрикленд в интервью пресс-службе UFC.