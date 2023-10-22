Бойца поп-ММА Якубова задержали в Москве. Ему грозит 7 лет по делу об оправдании терроризма. Что об этом известно

У бойца поп-ММА Ильяса Якубова снова возникли проблемы. Совсем недавно он попал в скандал на кулачном турнире Hardcore FC, где вошел в ринг и неожиданно ударил лбом в нос бойца, который только что провел поединок, а затем атаковал его еще и со спины. Якубова отстранили от выступлений в лиге HFC на полгода. Но дисквалификация его, видимо, не сильно беспокоила, ведь уже 27 октября планировался поединок с Вячеславом Василевским в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Теперь, похоже, не состоится и этот бой.

После возвращения с турнира UFC 294 Якубова задержали в Москве, о чем в воскресенье, 22 октября, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России. Причиной задержания стало видео, которое Якубов опубликовал в соцсетях еще летом. На ролик боец наложил аудиозапись высказывания террориста Шамиля Басаева, который стоял за крупными терактами в России, в частности за нападением на школу в Беслане. После публикации ролик почти сразу был удален.

Как сообщает телеграм-канал «Столичный СК», отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

По информации телеграм-канала 112, сейчас Якубов находится на допросе, а Следственный комитет намерен добиться суда и ареста спортсмена, которому грозит семь лет заключения.