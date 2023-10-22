Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион
Клермон Фут
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Алавес
11
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
СКА-Хабаровск
20
Хоккей. НХЛ
23.10
Анахайм
Бостон
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Ахмат
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Дженоа
20
Футбол. Зарубежный
18:30
Астон Вилла
Вест Хэм
41
Футбол. Зарубежный
18:30
Хайденхайм
Аугсбург
25
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Метц
21
Футбол. Первая лига
18:00
Арсенал
Кубань
31
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Нефтехимик
12
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона
Альмерия
52
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
ОТ
32
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Тюмень
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
ЦСКА
41
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Крылья Советов
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия М
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Брест
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Монпелье
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Фрозиноне
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Кальяри
22
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
Химки
20
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Алания
10
Хоккей. КХЛ
16:00
Куньлунь РС
Барыс
Б
23
Футбол. Зарубежный
15:00
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
01
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Сибирь
13
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Авангард
ОТ
34
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
13:30
Рома
Монца
10
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Сочи
14
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Сокол
53
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Спартак
34
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
23:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бойца поп-ММА Якубова задержали в Москве. Ему грозит 7 лет по делу об оправдании терроризма. Что об этом известно

Всему виной видео, которое Якубов опубликовал и сразу удалил.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

У бойца поп-ММА Ильяса Якубова снова возникли проблемы. Совсем недавно он попал в скандал на кулачном турнире Hardcore FC, где вошел в ринг и неожиданно ударил лбом в нос бойца, который только что провел поединок, а затем атаковал его еще и со спины. Якубова отстранили от выступлений в лиге HFC на полгода. Но дисквалификация его, видимо, не сильно беспокоила, ведь уже 27 октября планировался поединок с Вячеславом Василевским в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Теперь, похоже, не состоится и этот бой.

После возвращения с турнира UFC 294 Якубова задержали в Москве, о чем в воскресенье, 22 октября, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России. Причиной задержания стало видео, которое Якубов опубликовал в соцсетях еще летом. На ролик боец наложил аудиозапись высказывания террориста Шамиля Басаева, который стоял за крупными терактами в России, в частности за нападением на школу в Беслане. После публикации ролик почти сразу был удален.

Как сообщает телеграм-канал «Столичный СК», отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

По информации телеграм-канала 112, сейчас Якубов находится на допросе, а Следственный комитет намерен добиться суда и ареста спортсмена, которому грозит семь лет заключения.

В профессиональных ММА Якубов провел 16 поединков и выиграл 12 из них (согласно Tapology). Он начинал карьеру в лиге АСА, но сейчас выступает в поп-ММА, где победил в четырех боях из шести. Самую большую победу Ильяс одержал над тяжеловесом Вячеславом Дациком, которого одолел единогласным решением судей. В последнем поединке Якубов победил Юрия Рябого также судейским решением.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Куда поехать в ноябре без визы? 12 идей для путешествия
«Грубая расистская, этническая дискриминация». Владимир Путин — о действиях МОК
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь