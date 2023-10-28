Вячеслав Дацик ответил на вопрос о завершении карьеры
Дацик заявил, что у него нет планов завершать карьеру.
Дацик заявил, что у него нет планов завершать карьеру.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик после досрочного поражения от белоруса Петра Романкевича заявил журналистам, что не собирается уходить из спорта.
Схватка прошла в Москве и закончилась техническим нокаутом во втором раунде.
«Нет мыслей о завершении карьеры. Сейчас поедем в отряд к парням (в зону СВО), там пройдем другую подготовку, а оттуда вернемся и будем возобновлять тренировки не на полигоне, а в спортзале. На пенсию еще неохота уходить, рановато. Я что, хуже Джеффа Монсона?» — сказал Дацик.
Также боец ММА отметил плохие последствия «пельменной диеты» и добавил, что его поединок впервые вживую посмотрела дочь, присутствовавшая на арене.