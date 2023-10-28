Вячеслав Дацик ответил на вопрос о завершении карьеры

«Нет мыслей о завершении карьеры. Сейчас поедем в отряд к парням (в зону СВО), там пройдем другую подготовку, а оттуда вернемся и будем возобновлять тренировки не на полигоне, а в спортзале. На пенсию еще неохота уходить, рановато. Я что, хуже Джеффа Монсона?» — сказал Дацик.