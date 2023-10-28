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16:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион UFC Адесанья ответил на вопрос о возобновлении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исраэл Адесанья ответил на вопрос о возобновлении карьеры. Его слова доступны на YouTube-канале TheMacLife.

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Источник: Reuters

34-летний новозеландский спортсмен рассказал, что не завершал карьеру. «Успокойтесь, черт возьми. Я жив. 2027 год, ждите возвращения. Тогда с вами увидимся», — заявил он.

В своем последнем поединке, который прошел на турнире UFC 293 в сентябре 2023 года, Адесанья уступил единогласным решением судей американцу Шону Стрикленду. Он лишился чемпионского титула в среднем весе и после этого приостановил карьеру.

Всего Адесанья провел в MMA 27 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел три поражения.

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