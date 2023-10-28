Бывший чемпион UFC Адесанья ответил на вопрос о возобновлении карьеры

34-летний новозеландский спортсмен рассказал, что не завершал карьеру. «Успокойтесь, черт возьми. Я жив. 2027 год, ждите возвращения. Тогда с вами увидимся», — заявил он.

В своем последнем поединке, который прошел на турнире UFC 293 в сентябре 2023 года, Адесанья уступил единогласным решением судей американцу Шону Стрикленду. Он лишился чемпионского титула в среднем весе и после этого приостановил карьеру.