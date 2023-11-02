Даня Милохин рассказал, когда проведет первый бой в ММА

"Когда проведу первый бой? Еще месяцев пять может быть. Именно с камерами, не тренировочный. Показательный первый бой с камерами. Может быть, месяца три-четыре. Думаю, мне еще нужно потренироваться, чтобы не опозориться.

На самом деле, я думаю, что за это время ничего не погаснет (медийная популярность). Буду держать. Мне это нравится, я не могу без этого жить. Если у меня не будет этого, смысл мне тогда идти в бои? Чтобы просто быть бойцом? Мне хочется быть медийным бойцом. У меня нет стратегии, но уверен, что все будет замечательно", — сказал Милохин.