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09:58 (мск), источник: Sport24

Даня Милохин рассказал, когда проведет первый бой в ММА

Популярный блогер Даня Милохин дал интервью ютуб-каналу «100балльный репетитор», в котором рассказал, когда он проведет первый бой в ММА.

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Источник: РИА "Новости"

"Когда проведу первый бой? Еще месяцев пять может быть. Именно с камерами, не тренировочный. Показательный первый бой с камерами. Может быть, месяца три-четыре. Думаю, мне еще нужно потренироваться, чтобы не опозориться.

На самом деле, я думаю, что за это время ничего не погаснет (медийная популярность). Буду держать. Мне это нравится, я не могу без этого жить. Если у меня не будет этого, смысл мне тогда идти в бои? Чтобы просто быть бойцом? Мне хочется быть медийным бойцом. У меня нет стратегии, но уверен, что все будет замечательно", — сказал Милохин.

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