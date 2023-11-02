Мой ринг — тюрьма. Криминальная карьера российских бойцов

В мире профессиональных единоборств немало примеров, когда бойцы нарушают закон. Порой криминальная карьера оказывается громче, чем спортивная. Но и после долгих лет заключения некоторые возвращаются на большой ринг и даже успешно выступают.

Уголовные джунгли Рыжего Тарзана

За последние годы Вячеслав Дацик стал одним из самых востребованных бойцов России.

В свои 43 года Дацик проводит поединки чуть ли не раз в месяц, миксуя бокс, ММА и даже кикбоксинг. И всегда закатывает в ринге шоу. Его убийственные удары, которые сам Вячеслав называет «колхозками», «тушили свет» Александру Емельяненко, Оли Томпсону, Жеронимо Мондрагону и многим другим.

Впрочем, и сам Дацик, нет-нет да и оказывался в лежачем положении. Как, например, в прошлые выходные, когда Вячеслав был отправлен в нокаут чемпионом мира по кикбоксингу из Белоруссии Петром Романкевичем.

Но, учитывая, что Рыжему Тарзану пришлось пережить за пределами ринга, все нокдауны и нокауты кажутся семечками.

Криминальная сага Вячеслава Дацика началась в феврале 2007 года, когда уже прославившегося своим скандальным поведением в ринге (Дацик выступал на турнирах ММА ещё с конца 90-х) спортсмена задержали сотрудники уголовного розыска. Рыжий Тарзан оказался на скамье подсудимых за то, что в составе преступной группы грабил салоны сотовой связи.

Как вспоминал сам Вячеслав, в СИЗО он старательно изображал невменяемого. Проламывал стену, отрывал батареи, бросался на охрану и т. д.

«Опасного пациента» поместили в психиатрическую больницу, откуда Дацик сбежал.

В сентябре 2010 года Рыжий Тарзан объявился в Норвегии. Боец сам пришёл в полицейский участок и попросил политического убежища.

В просьбе было отказано, и в марте 2011-го Дацика экстрадировали в Россию.

На родине Вячеслава ждал приговор — пять лет лишения свободы.

Из колонии Рыжий Тарзан вернулся в марте 2016 года, но воздухом свободы дышал недолго. В мае того же года Дацик был задержан полицией Санкт-Петербурга за так называемый «антибордельный рейд». В компании единомышленников Вячеслав ворвался в один из притонов Северной столицы и силой отволок нескольких дам в полицейский участок.

Стражи порядка жест доброй воли не оценили, и сам Дацик получил 3,5 года лишения свободы. Из тюрьмы скандальный боец вышел досрочно, однако в декабре 2019 года Вячеслава снова задержали. В этот раз за незаконное пересечение границы с Эстонией. Дацик получил ещё год.

На свободу Рыжий Тарзан вышел в ноябре 2020-го. С тех пор «главный романтик» бойцовского мира закон больше не нарушает. Последние три года Вячеслав шумит исключительно в рингах и октагонах страны.

«Рубил» людей, наломал дров

В начале нулевых на бойцовскую сцену поднялся и Владимир Тюрин, который стал одной из ярчайших звёзд набиравшего популярность кикбоксинга.

За жёсткую манеру ведения боя уроженец Нижнего Новгорода получил прозвище Дровосек. На протяжении почти десяти лет Тюрин с удовольствием «рубил» людей на ринге популярного в те времена столичного казино «Арбат». Покорился Дровосеку и престижный титул чемпиона мира по версии WAKO-Pro.

Но в 2009 году спортивную ленту всколыхнула ошеломляющая новость — на территории Донецка сотрудники госнаркоконтроля накрыли ОПГ. Среди задержанных оказался и Владимир Тюрин, у которого на руках было более пяти килограммов запрещённых веществ.

Титулованный кикбоксер получил семь лет лишения свободы, но вышел на свободу досрочно.

После отсидки наломавший дров Тюрин взялся за ум и вернулся в спорт.

В конце 2015 года Дровосек дебютировал в смешанных единоборствах на турнире престижной российской организации Fight Nights.

В поединке с Юрием Рябым Владимир показал, что даже годы тюрьмы не забрали у него мощь. Во втором раунде Тюрин нокаутом закончил бой.

В дальнейшем Дровосек провёл еще восемь поединков, в которых чередовал победы и поражения.

Осенью 2022 года Тюрин вернулся в родной кикбоксинг и победно выступил на турнире «Кубок Лотоса» в Элисте, после этого Дровосек взял паузу в бойцовской карьере.

Сейчас Владимир Тюрин решил попробовать себя в киноиндустрии и активно осваивает профессию каскадёра. Дровосек даже принял участие в съёмках боевика «Майор Гром».

Саундтрек Шамиля Басаева

Одна из самых свежих историй о трудностях с законом среди профессиональных бойцов. На недавнем турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ», где Дацик нокаутом проиграл Романкевичу, должен был выступить и Ильяс Якубов. 31-летнему уроженцу чеченского города Шали предстоял боксёрский поединок с Вячеславом Василевским — известным бойцом ММА, шестикратным чемпионом мира по боевому самбо.

Этого боя ждали, ведь Якубов, хорошо известный любителям такого направления, как поп-ММА, по правилам бокса побеждал даже Вячеслава Дацика.

Кроме того, Ильяс неоднократно получал порцию хайпа, устраивая со своими противниками скандалы и потасовки, как до боя, так и после него. Только за последние месяцы Шалинский волк был отстранён от поединков в лиге Hardcore за то, что напал на соперника. А в сентябре Якубов угодил под стражу, после того как стал участником массовой драки во время пресс-конференции промоушена «Наше дело» в одном из торговых центров Москвы.

Но всё это меркнет на фоне последней криминальной истории. 22 октября Якубова задержали в Москве и доставили в подразделение столичного следственного комитета.

Бойцу было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма в интернете. Причиной стало видео, которое Якубов опубликовал ещё летом этого года. На записи Ильяс отрабатывает удары в ринге под монолог террориста Шамиля Басаева.