Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Северсталь
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
Оренбург
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Авангард
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
Урал
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
Пари Нижний Новгород
Хоккей. НХЛ
3.11
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
3.11
Вашингтон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.11
Детройт
Флорида
Хоккей. НХЛ
3.11
Коламбус
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
3.11
Оттава
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
3.11
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Аризона
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Сент-Луис
41
Хоккей. НХЛ
3.11
Миннесота
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:30
Калгари
Даллас
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Баффало
25
Все события
Фоторепортажи
9Россия едва не проиграла Кении
26Пашня в Воронеже: «Факел» обыграл «Спартак» на ужасном поле
13:47 (мск), источник: Аргументы и факты

Мой ринг — тюрьма. Криминальная карьера российских бойцов

В мире профессиональных единоборств немало примеров, когда бойцы нарушают закон. Порой криминальная карьера оказывается громче, чем спортивная.

Наверх
Источник: Аргументы и факты

В мире профессиональных единоборств немало примеров, когда бойцы нарушают закон. Порой криминальная карьера оказывается громче, чем спортивная. Но и после долгих лет заключения некоторые возвращаются на большой ринг и даже успешно выступают.

Уголовные джунгли Рыжего Тарзана

За последние годы Вячеслав Дацик стал одним из самых востребованных бойцов России.

В свои 43 года Дацик проводит поединки чуть ли не раз в месяц, миксуя бокс, ММА и даже кикбоксинг. И всегда закатывает в ринге шоу. Его убийственные удары, которые сам Вячеслав называет «колхозками», «тушили свет» Александру Емельяненко, Оли Томпсону, Жеронимо Мондрагону и многим другим.

Впрочем, и сам Дацик, нет-нет да и оказывался в лежачем положении. Как, например, в прошлые выходные, когда Вячеслав был отправлен в нокаут чемпионом мира по кикбоксингу из Белоруссии Петром Романкевичем.

Но, учитывая, что Рыжему Тарзану пришлось пережить за пределами ринга, все нокдауны и нокауты кажутся семечками.

Криминальная сага Вячеслава Дацика началась в феврале 2007 года, когда уже прославившегося своим скандальным поведением в ринге (Дацик выступал на турнирах ММА ещё с конца 90-х) спортсмена задержали сотрудники уголовного розыска. Рыжий Тарзан оказался на скамье подсудимых за то, что в составе преступной группы грабил салоны сотовой связи.

Как вспоминал сам Вячеслав, в СИЗО он старательно изображал невменяемого. Проламывал стену, отрывал батареи, бросался на охрану и т. д.

«Опасного пациента» поместили в психиатрическую больницу, откуда Дацик сбежал.

В сентябре 2010 года Рыжий Тарзан объявился в Норвегии. Боец сам пришёл в полицейский участок и попросил политического убежища.

В просьбе было отказано, и в марте 2011-го Дацика экстрадировали в Россию.

На родине Вячеслава ждал приговор — пять лет лишения свободы.

Из колонии Рыжий Тарзан вернулся в марте 2016 года, но воздухом свободы дышал недолго. В мае того же года Дацик был задержан полицией Санкт-Петербурга за так называемый «антибордельный рейд». В компании единомышленников Вячеслав ворвался в один из притонов Северной столицы и силой отволок нескольких дам в полицейский участок.

Стражи порядка жест доброй воли не оценили, и сам Дацик получил 3,5 года лишения свободы. Из тюрьмы скандальный боец вышел досрочно, однако в декабре 2019 года Вячеслава снова задержали. В этот раз за незаконное пересечение границы с Эстонией. Дацик получил ещё год.

На свободу Рыжий Тарзан вышел в ноябре 2020-го. С тех пор «главный романтик» бойцовского мира закон больше не нарушает. Последние три года Вячеслав шумит исключительно в рингах и октагонах страны.

«Рубил» людей, наломал дров

В начале нулевых на бойцовскую сцену поднялся и Владимир Тюрин, который стал одной из ярчайших звёзд набиравшего популярность кикбоксинга.

За жёсткую манеру ведения боя уроженец Нижнего Новгорода получил прозвище Дровосек. На протяжении почти десяти лет Тюрин с удовольствием «рубил» людей на ринге популярного в те времена столичного казино «Арбат». Покорился Дровосеку и престижный титул чемпиона мира по версии WAKO-Pro.

Но в 2009 году спортивную ленту всколыхнула ошеломляющая новость — на территории Донецка сотрудники госнаркоконтроля накрыли ОПГ. Среди задержанных оказался и Владимир Тюрин, у которого на руках было более пяти килограммов запрещённых веществ.

Титулованный кикбоксер получил семь лет лишения свободы, но вышел на свободу досрочно.

После отсидки наломавший дров Тюрин взялся за ум и вернулся в спорт.

В конце 2015 года Дровосек дебютировал в смешанных единоборствах на турнире престижной российской организации Fight Nights.

В поединке с Юрием Рябым Владимир показал, что даже годы тюрьмы не забрали у него мощь. Во втором раунде Тюрин нокаутом закончил бой.

В дальнейшем Дровосек провёл еще восемь поединков, в которых чередовал победы и поражения.

Осенью 2022 года Тюрин вернулся в родной кикбоксинг и победно выступил на турнире «Кубок Лотоса» в Элисте, после этого Дровосек взял паузу в бойцовской карьере.

Сейчас Владимир Тюрин решил попробовать себя в киноиндустрии и активно осваивает профессию каскадёра. Дровосек даже принял участие в съёмках боевика «Майор Гром».

Саундтрек Шамиля Басаева

Одна из самых свежих историй о трудностях с законом среди профессиональных бойцов. На недавнем турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ», где Дацик нокаутом проиграл Романкевичу, должен был выступить и Ильяс Якубов. 31-летнему уроженцу чеченского города Шали предстоял боксёрский поединок с Вячеславом Василевским — известным бойцом ММА, шестикратным чемпионом мира по боевому самбо.

Этого боя ждали, ведь Якубов, хорошо известный любителям такого направления, как поп-ММА, по правилам бокса побеждал даже Вячеслава Дацика.

Кроме того, Ильяс неоднократно получал порцию хайпа, устраивая со своими противниками скандалы и потасовки, как до боя, так и после него. Только за последние месяцы Шалинский волк был отстранён от поединков в лиге Hardcore за то, что напал на соперника. А в сентябре Якубов угодил под стражу, после того как стал участником массовой драки во время пресс-конференции промоушена «Наше дело» в одном из торговых центров Москвы.

Но всё это меркнет на фоне последней криминальной истории. 22 октября Якубова задержали в Москве и доставили в подразделение столичного следственного комитета.

Бойцу было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма в интернете. Причиной стало видео, которое Якубов опубликовал ещё летом этого года. На записи Ильяс отрабатывает удары в ринге под монолог террориста Шамиля Басаева.

Теперь Якубову может грозить до семи лет заключения. Сам боец вину не признал.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мама, я сдыхаю в окопе». Авдеевка становится братской могилой солдат ВСУ
Харакири для Сырского. ВСУ не могут остановить русских в Купянске
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь