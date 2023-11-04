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09:42 (мск), источник: Sport24

Марк Цукерберг порвал крестообразную связку во время спарринга

Американский миллиардер Марк Цукерберг сообщил, что оказался в больнице.

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Источник: Соцсети

По его словам, он был госпитализирован после того, как во время спарринга порвал крестообразную связку.

«Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене», — написал Цукерберг в соцсетях.

Цукерберг начал заниматься единоборствами несколько лет назад. Ранее планировалось, что Цукерберг сойдется в поединке с другим американским миллиардером Илоном Маском.

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