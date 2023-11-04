Марк Цукерберг порвал крестообразную связку во время спарринга
Американский миллиардер Марк Цукерберг сообщил, что оказался в больнице.
Американский миллиардер Марк Цукерберг сообщил, что оказался в больнице.
По его словам, он был госпитализирован после того, как во время спарринга порвал крестообразную связку.
«Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене», — написал Цукерберг в соцсетях.
Цукерберг начал заниматься единоборствами несколько лет назад. Ранее планировалось, что Цукерберг сойдется в поединке с другим американским миллиардером Илоном Маском.