Али Абдель-Азиз назвал следующего соперника чемпиона UFC Ислама Махачева

Отметим, ранее в СМИ сообщали, что следующим противником Махачева может стать бразилец Оливейра, но менеджер россиянина Абдель-Азиз опроверг эту информацию.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде, попав по сопернику хай-киком и принявшись добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.