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16:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Али Абдель-Азиз назвал следующего соперника чемпиона UFC Ислама Махачева

Известный менеджер Али Абедель-Азиз сообщил, что следующим соперником чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева станет американец Джастин Гэтжи.

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Источник: Чемпионат.com

«Чарльз Оливейра вообще не заслужил этот бой. Джастин Гэтжи — следующий», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, ранее в СМИ сообщали, что следующим противником Махачева может стать бразилец Оливейра, но менеджер россиянина Абдель-Азиз опроверг эту информацию.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде, попав по сопернику хай-киком и принявшись добивать его. Вскоре рефери остановил поединок.

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