Чемпион UFC из России — официально лучший боец планеты! Ислам Махачев догнал Хабиба

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Ислам Махачев — лучший боец планеты вне зависимости от веса. Теперь это уже официально. Чемпион UFC в легком весе из России возглавил самый престижный рейтинг в смешанных единоборствах сегодня, и об этом стало известно после публикации обновленной версии таблицы. Долгое время американская лига не спешила отдавать лидерскую позицию в списке p4p (так рейтинг называют в фанатской среде) Махачеву, но теперь ситуация изменилась, и это очень большое событие для российских ММА.

Ислам Махачев мог возглавить рейтинг p4p еще в феврале 2023 года, когда впервые победил Алекса Волкановски. Напомним, на момент их первого поединка австралиец возглавлял таблицу, а россиянин был вторым. Для лиги такое положение соперников стало поводом обставить их бой как противостояние за звание сильнейшего человека в UFC. Но затем, когда победа досталась Махачеву, в организации отчего-то решили отойти от изначальной концепции, и лидером рейтинга p4p остался Волкановски.

Многим поклонникам единоборств в нашей стране такая ситуация показалась несправедливой, да и сам Махачев не раз давал понять, что ощущает предвзятое отношение к себе со стороны UFC. Особенно Ислам негодовал, когда в лиге решили отдать первое место рейтинга p4p американцу Джону Джонсу, который одержал всего одну победу за последние три года. После тех изменений на вторую строчку подвинулся Волкановски, а Махачев и вовсе стал третьим.

«Не понимаю, кто составляет рейтинги, зачем. Я победил Александра Волкановски, который тогда был первым номером, и меня тоже не поставили на первое место. Почему сейчас меня не поставили?! Я вообще этому уже не удивляюсь, но не понимаю, как попасть на первое место. Может, они хотят бой Джона Джонса со Стипе Миочичем раскачать», — говорил Махачев уже после своей второй победы над Волкановски.

Напомним, не так давно, 21 октября, Ислам снова подрался с Алексом, и ему опять удалось одержать победу. Правда, если в первом случае он добился успеха только благодаря решению судей в его пользу, то со второй попытки россиянин сумел нокаутировать австралийца.

Сперва эта победа принесла Махачеву второе место в рейтинге p4p. А теперь, когда стало известно, что чемпион тяжелого веса Джон Джонс выбыл из-за травмы почти на год, в лиге, очевидно, решили уважить самого активного из своих наиболее успешных чемпионов.