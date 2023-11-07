Чемпион UFC из России — официально лучший боец планеты! Ислам Махачев догнал Хабиба
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Ислам Махачев — лучший боец планеты вне зависимости от веса. Теперь это уже официально. Чемпион UFC в легком весе из России возглавил самый престижный рейтинг в смешанных единоборствах сегодня, и об этом стало известно после публикации обновленной версии таблицы. Долгое время американская лига не спешила отдавать лидерскую позицию в списке p4p (так рейтинг называют в фанатской среде) Махачеву, но теперь ситуация изменилась, и это очень большое событие для российских ММА.
Ислам Махачев мог возглавить рейтинг p4p еще в феврале 2023 года, когда впервые победил Алекса Волкановски. Напомним, на момент их первого поединка австралиец возглавлял таблицу, а россиянин был вторым. Для лиги такое положение соперников стало поводом обставить их бой как противостояние за звание сильнейшего человека в UFC. Но затем, когда победа досталась Махачеву, в организации отчего-то решили отойти от изначальной концепции, и лидером рейтинга p4p остался Волкановски.
Многим поклонникам единоборств в нашей стране такая ситуация показалась несправедливой, да и сам Махачев не раз давал понять, что ощущает предвзятое отношение к себе со стороны UFC. Особенно Ислам негодовал, когда в лиге решили отдать первое место рейтинга p4p американцу Джону Джонсу, который одержал всего одну победу за последние три года. После тех изменений на вторую строчку подвинулся Волкановски, а Махачев и вовсе стал третьим.
«Не понимаю, кто составляет рейтинги, зачем. Я победил Александра Волкановски, который тогда был первым номером, и меня тоже не поставили на первое место. Почему сейчас меня не поставили?! Я вообще этому уже не удивляюсь, но не понимаю, как попасть на первое место. Может, они хотят бой Джона Джонса со Стипе Миочичем раскачать», — говорил Махачев уже после своей второй победы над Волкановски.
Напомним, не так давно, 21 октября, Ислам снова подрался с Алексом, и ему опять удалось одержать победу. Правда, если в первом случае он добился успеха только благодаря решению судей в его пользу, то со второй попытки россиянин сумел нокаутировать австралийца.
Сперва эта победа принесла Махачеву второе место в рейтинге p4p. А теперь, когда стало известно, что чемпион тяжелого веса Джон Джонс выбыл из-за травмы почти на год, в лиге, очевидно, решили уважить самого активного из своих наиболее успешных чемпионов.
Ислам Махачев стал лишь вторым россиянином, кому довелось возглавить рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от веса. Ранее такого добивался его лучший друг — Хабиб Нурмагомедов, занявший первую строчку в 2020 году. Кстати, экс-чемпион уже поздравил своего товарища с его новым достижением. «Это уже легендарно, Братка», — написал Хабиб в социальных сетях, и с этим трудно поспорить. Впереди Махачева ждет либо третья защита титула в легком весе, либо попытка забрать пояс в полусреднем дивизионе. И решение любой из этих задач действительно сделает Ислама одним из величайших бойцов своего поколения в UFC.