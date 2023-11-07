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21:31 (мск), источник: Sport24

«Шавкат — один из самых страшных парней в UFC»: Стивен Томпсон — о бое против Рахмонова

Американский боец UFC Стивен Томпсон высказался о предстоящем поединке против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова.

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Томпсон и Рахмонов подерутся на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США) 16 декабря.

«UFC предложил мне бой с Шавкатом, который выше меня в рейтинге. И не только это. Шавкат — один из самых страшных парней в UFC прямо сейчас. Непобежденный, 100% досрочных побед, суперсильный, супержесткий. Пришло мое время доказывать самому себе. Я смотрю на бой с Рахмоновым, как на благословение. Я выхожу против бойца выше меня в рейтинге, побеждаю и доказываю, что я все еще достоин титульного шанса», — заявил Томпсон в интервью The MMA Hour.

Стивен Томпсон провел 24 боя в ММА и одержал 17 побед. На счету Шавката Рахмонова 17 выигрышей в 17 поединках.

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