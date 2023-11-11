Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Лада
Спартак
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
Урал
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Факел
ЦСКА
01
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
15:30
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Жирона
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Ленинградец
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Милан
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Краснодар
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:30
Бохум
Кельн
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
Коламбус
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Филадельфия
36
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Сан-Хосе
50
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
23:00
Гавр
Монако
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Миннесота
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Вашингтон
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Калгари
Б
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Каролина
52
Все события
Фоторепортажи
10Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну
20Как ЦСКА впервые стал чемпионом России
13:41 (мск), источник: Sport24

Конор Макгрегор вернется в октагон UFC летом 2024 года

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал будущее топового ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

Наверх
Источник: Соцсети

Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда получил тяжелую травму в бою против американца Дастина Порье.

«Я вчера разговаривал с Конором. У него все хорошо, он готов. Он хочет драться. Но ему нужно будет подождать 6 месяцев, чтобы вернуться в пул тестирования на допинг. Так что если быть реалистами, мы сможем увидеть Макгрегора в октагоне летом 2024 года», — заявил Уайт в интервью Adam’s Apple.

Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Его следующим соперником, вероятно, станет американец Майкл Чендлер.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Тут очень горячо. Очень! Жду твоего лайка». Мисс Россия, уехавшая в США, в образе супермодели Victoria's Secret
Вероника Путина: «Я не хочу детей. Хочу ездить по морям, покупать цацки и добиться максимально возможных высот»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь