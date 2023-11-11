Конор Макгрегор вернется в октагон UFC летом 2024 года

Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда получил тяжелую травму в бою против американца Дастина Порье.

«Я вчера разговаривал с Конором. У него все хорошо, он готов. Он хочет драться. Но ему нужно будет подождать 6 месяцев, чтобы вернуться в пул тестирования на допинг. Так что если быть реалистами, мы сможем увидеть Макгрегора в октагоне летом 2024 года», — заявил Уайт в интервью Adam’s Apple.