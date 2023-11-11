Конор Макгрегор вернется в октагон UFC летом 2024 года
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал будущее топового ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал будущее топового ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.
Макгрегор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда получил тяжелую травму в бою против американца Дастина Порье.
«Я вчера разговаривал с Конором. У него все хорошо, он готов. Он хочет драться. Но ему нужно будет подождать 6 месяцев, чтобы вернуться в пул тестирования на допинг. Так что если быть реалистами, мы сможем увидеть Макгрегора в октагоне летом 2024 года», — заявил Уайт в интервью Adam’s Apple.
Конор Макгрегор провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Его следующим соперником, вероятно, станет американец Майкл Чендлер.