Хабиб Нурмагомедов раскритиковал США за поддержку Израиля в конфликте с Палестиной
Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал власти США за поддержку Израиля в военном конфликте с Палестиной.
Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал власти США за поддержку Израиля в военном конфликте с Палестиной.
В начале октября палестинские военные формирования ХАМАС вторглись на территорию Израиля, после чего еврейское государство начало вооруженную операцию в Секторе Газа.
«Израиль убил больше палестинцев за 24 часа, чем погибло: 11 сентября 2001 года, в Перл Харбор, в 30-летней войне в Северной Ирландии вместе взятых. И США блокирует призывы остального мира к прекращению огня. Порочность и зло, не поддающиеся описанию», — написал Хабиб в социальных сетях.
Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Он завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года.