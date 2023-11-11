Хабиб Нурмагомедов раскритиковал США за поддержку Израиля в конфликте с Палестиной

В начале октября палестинские военные формирования ХАМАС вторглись на территорию Израиля, после чего еврейское государство начало вооруженную операцию в Секторе Газа.

«Израиль убил больше палестинцев за 24 часа, чем погибло: 11 сентября 2001 года, в Перл Харбор, в 30-летней войне в Северной Ирландии вместе взятых. И США блокирует призывы остального мира к прекращению огня. Порочность и зло, не поддающиеся описанию», — написал Хабиб в социальных сетях.