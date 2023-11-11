Хабиб Нурмагомедов раскритиковал США за поддержку Израиля в конфликте с Палестиной

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Валенсия
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гавр
Монако
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Виннипег
Даллас
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монца
Торино
00
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
Коламбус
54
Хоккей. НХЛ
12.11
Монреаль
Бостон
Хоккей. НХЛ
12.11
Оттава
Калгари
Хоккей. НХЛ
12.11
Тампа-Бэй
Каролина
Хоккей. НХЛ
12.11
Торонто
Ванкувер
Футбол. Зарубежный
20:30
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Лас-Пальмас
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Бохум
Кельн
11
Хоккей. НХЛ
12.11
Айлендерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
12.11
Питтсбург
Баффало
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Кальяри
21
Хоккей. НХЛ
12.11
Нэшвилл
Аризона
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
ПСЖ
03
Хоккей. НХЛ
12.11
Колорадо
Сент-Луис
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Реал Сосьедад
13
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Эвертон
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Лутон Таун
10
Хоккей. НХЛ
12.11
Сиэтл
Эдмонтон
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Хайденхайм
42
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Майнц
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Боруссия Д
21
Хоккей. НХЛ
12.11
Лос-Анджелес
Филадельфия
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Милан
22
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Нефтехимик
42
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ахмат
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Жирона
12
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Ленинградец
12
Футбол. Зарубежный
15:30
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
21
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Ак Барс
30
Хоккей. КХЛ
14:30
Лада
Спартак
Б
43
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
ЦСКА
11
Футбол. Первая лига
12.11
Енисей
Шинник
Хоккей. КХЛ
12.11
Амур
Торпедо
Хоккей. КХЛ
12.11
Адмирал
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
13Церемония вручения «Золотого мяча»
22:16 (мск), источник: Sport24

Хабиб Нурмагомедов раскритиковал США за поддержку Израиля в конфликте с Палестиной

Легендарный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал власти США за поддержку Израиля в военном конфликте с Палестиной.

Наверх

В начале октября палестинские военные формирования ХАМАС вторглись на территорию Израиля, после чего еврейское государство начало вооруженную операцию в Секторе Газа.

«Израиль убил больше палестинцев за 24 часа, чем погибло: 11 сентября 2001 года, в Перл Харбор, в 30-летней войне в Северной Ирландии вместе взятых. И США блокирует призывы остального мира к прекращению огня. Порочность и зло, не поддающиеся описанию», — написал Хабиб в социальных сетях.

Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Он завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года.

Справка
История конфликта Израиля и Палестины: краткая суть, хронологияКраткая хронология палестино-израильского конфликта: от британского мандата в Палестине и появления государства Израиль до войны с ХАМАС 2023 года
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Тут очень горячо. Очень! Жду твоего лайка». Мисс Россия, уехавшая в США, в образе супермодели Victoria's Secret
Вероника Путина: «Я не хочу детей. Хочу ездить по морям, покупать цацки и добиться максимально возможных высот»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь