Усман Нурмагомедов провалил тест на допинг, результат боя с Примусом отменён
Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов провалил тест на допинг, сообщает издание BJPenn.
Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов провалил тест на допинг, сообщает издание BJPenn.
По информации ресурса, Нурмагомедов будет лишён титула, а его последний соперник, американец Брент Примус, проигравший ему на турнире Bellator 300 в октябре, выйдет в финал Гран-при организации.
Ожидается, что дисквалификация россиянина составит полгода, также он заплатит штраф в размере $ 50 тысяч.
По словам исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния (SCAC) Энди Фостера в интервью журналисту Ариэлю Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещенного вещества, однако он не подал заявку на разрешение его употребления.
Усману Нурмагомедову 25 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2017 году и в апреле 2021-го впервые провёл поединок в Bellator. Всего на счету россиянина в MMA 17 побед и ни одного поражения.