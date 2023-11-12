Усман Нурмагомедов провалил тест на допинг, результат боя с Примусом отменён

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По информации ресурса, Нурмагомедов будет лишён титула, а его последний соперник, американец Брент Примус, проигравший ему на турнире Bellator 300 в октябре, выйдет в финал Гран-при организации.

Ожидается, что дисквалификация россиянина составит полгода, также он заплатит штраф в размере $ 50 тысяч.

По словам исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния (SCAC) Энди Фостера в интервью журналисту Ариэлю Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещенного вещества, однако он не подал заявку на разрешение его употребления.