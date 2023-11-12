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10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Bellator заявили, что Усман Нурмагомедов не будет лишен титула

Исполнительный директор Bellator заявил, что Нурмагомедов не будет лишен титула.

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Источник: Соцсети

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор американского промоушена Bellator Майк Коган после сообщений о положительном допинг-тесте у чемпиона лиги в легкой весовой категории Усмана Нурмагомедова заявил, что россиянин не будет лишен титула.

Ранее журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера сообщил, что Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест после октябрьского боя против Брента Примуса из США и был дисквалифицирован на шесть месяцев.

«Это был не допинг. Никто не лишает его никаких титулов. Реванш с Брентом Примусом — единственное, что имеет смысл», — написал Коган в личном аккаунте в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

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