В Bellator заявили, что Усман Нурмагомедов не будет лишен титула

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Исполнительный директор американского промоушена Bellator Майк Коган после сообщений о положительном допинг-тесте у чемпиона лиги в легкой весовой категории Усмана Нурмагомедова заявил, что россиянин не будет лишен титула.

Ранее журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера сообщил, что Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест после октябрьского боя против Брента Примуса из США и был дисквалифицирован на шесть месяцев.