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12:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Сказка Павловича закончилась. Аспиналл вырубил россиянина и забрал пояс UFC

Британец оказался Сергею не по зубам.

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Источник: РИА "Новости"

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл турнир UFC 295. В рамках соглавного события прошёл поединок, который был, пожалуй, наиболее интересным для русскоязычной аудитории. Сергей Павлович оспаривал временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе в поединке с Томом Аспиналлом.

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Изначально турнир должны были возглавить Джон Джонс и Стипе Миочич. Павлович же был страхующим на этот поединок. Однако Джонс выбыл из-за травмы, и матчмейкеры UFC пересобрали кард, выдав нам бой Павлович — Аспиналл.

Сергей возвращался в октагон после апрельской победы над Кёртисом Блэйдсом. Тогда россиянин в привычном для себя стиле снёс соперника в первом раунде и установил рекорд UFC. Никто в новейшей истории промоушена не одерживал шесть побед подряд нокаутом в первом раунде. Павловичу это удалось, а жертвами, помимо Блэйдса, стали Тай Туиваса, Деррик Льюис, Шамиль Абдурахимов, Морис Грин и Марсело Голм. Потенциальная победа в седьмом бою подряд могла стать исторической во всех смыслах.

Аспиналл подошёл к поединку после уверенной и эффектной победы над поляком Марчином Тыбурой. Это был первый бой британца после травмы колена, полученной годом ранее. Однако сам Том уверял, что стал лишь сильнее после этого и Павлович не сталкивался с такими тяжеловесами, как он. При всём этом стоит отметить, что Аспиналл выходил практически без лагеря, но считался небольшим фаворитом. По мнению многих, у британского бойца было достаточно ключей к победе над Сергеем.

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Бойцы начали на максимальном уважении, обнялись перед началом поединка, а потом приступили к делу. Павлович не форсировал, ждал момента и нащупывал дистанцию, а Аспиналл пробовал лоу-кики и кружил по октагону. Через минуту Сергей начал заходить в размены и несколько раз сумел попасть. Британец спокойно выдержал, а потом выдал мощную контратаку. Том ушёл от удара и выпустил удар с правой на подшаге, попав точно в висок Павловичу.

Источник: Соцсети

Сергей закачался и после короткого добивания рухнул, всё было закончено. Том Аспиналл решил всё в первом раунде, и, к нашему большому сожалению, именно он стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе. Британец задействовал свой главный козырь — скорость — и победил. А Павловичу мы желаем вернуться сильнее.

Автор: Яхья Гасанов

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