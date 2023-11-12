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14:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Брата Хабиба Нурмагомедова поймали на допинге. Почему его не стали лишать чемпионского титула?

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Усмана Нурмагомедова, рассказал, что спортсмена хотели дисквалифицировать более чем на полгода из-за положительной допинг-пробы. «Полностью избежать отстранения не получилось, так как мы должны были уведомить атлетическую комиссию об использовании препаратов», — сказал он.

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Источник: Соцсети

Ризван Магомедов, менеджер российского чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова, рассказал, что бойца хотели дисквалифицировать более чем на полгода из-за положительной допинг-пробы. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Благодаря предоставленным нами документам итоговое отстранение составило шесть месяцев. Полностью избежать отстранения не получилось, так как мы должны были уведомить атлетическую комиссию об использовании препаратов», — сказал Ризван Магомедов.

Менеджер подчеркнул, что в команде бойца не знали, что используемые им для лечения препараты содержат запрещенные вещества. Ранее он рассказал, что Усман, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, проведет первый поединок после дисквалификации летом 2024 года.

Нурмагомедов связал положительную допинг-пробу с приемом медикаментов

Спортсмен рассказал, что принял запрещенное вещество ненамеренно в ходе подготовки к титульному бою с американцем Брентом Примусом. Боец высказался об этом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В результатах моего теста нашли запрещенное вещество, которое попало в мой организм через медикаменты, прописанные мне врачом. За несколько месяцев до боя я проводил курс лечения, но, к сожалению, не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно.

Усман Нурмагомедов
российский боец Bellator

Он подчеркнул, что предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки комиссии штата Калифорния, проводившей расследование. Благодаря этому срок дисквалификации сократили до 6 месяцев, вместо более длительных отстранений, принимаемых в таких случаях.

Руководство Bellator отказалось лишать Нурмагомедова чемпионского пояса

Исполнительный директор Bellator Майк Коган рассказал, что россиянин не будет лишен титула чемпиона промоушена. Об этом пишет РИА Новости.

Усман Нурмагомедов пока продолжает оставаться чемпионом Bellator. На данный момент решения о лишении титула не принято.

Майк Коган
исполнительный директор Bellator

Коган добавил, что реванш с Примусом — единственное, что имеет смысл в данный момент. Результат боя с американцем аннулирован.

Нурмагомедов победил Примуса 7 октября на турнире Bellator 300. Россиянин одержал победу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в легком весе в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

О дисквалификации Нурмагомедова стало известно 11 ноября

Атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала Усмана Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил 11 ноября. Об этом сообщил BJPENN.

По информации источника, допинг-тест Нурмагомедова дал положительный результат на неизвестное вещество, поэтому бой с Примусом признали несостоявшимся. Отмечается, что помимо дисквалификации бойцу назначили штраф размером 50 тысяч долларов, а также зачислили в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.

Всего 25-летний Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе 38-летнего Примуса 12 побед и три поражения.

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