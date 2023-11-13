«Стране нужен такой лидер». Джефф Монсон объяснил, почему он восхищается Путиным

"Как иностранец хорошо понимаю потребности людей, потому что жил в Америке, Англии, теперь и в России. Я отказался от американского гражданства и являюсь только гражданином России. В настоящее время работаю депутатом в Башкортостане, и мы многого добились. Планируем открыть центр помощи, больше бесплатных спортивных школ и приют для бездомных.