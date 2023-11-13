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19:02 (мск), источник: Sport24

«Стране нужен такой лидер». Джефф Монсон объяснил, почему он восхищается Путиным

Боец Джефф Монсон рассказал о своей деятельности на должности депутата парламента Башкортостана, а также выразил мнение о президенте России Владимире Путине.

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Источник: Соцсети

"Как иностранец хорошо понимаю потребности людей, потому что жил в Америке, Англии, теперь и в России. Я отказался от американского гражданства и являюсь только гражданином России. В настоящее время работаю депутатом в Башкортостане, и мы многого добились. Планируем открыть центр помощи, больше бесплатных спортивных школ и приют для бездомных.

Также планирую войти в состав Госдумы и, если удастся это сделать, смогу помочь гораздо большему количеству людей. Уверен, президент Путин любит Россию и заботится о народе. Поэтому и моя цель — помочь народу России!

Для меня президент России — пример сильного человека. Стране нужен такой лидер, который умен и ставит Россию на первое место. Вот почему восхищаюсь президентом Путиным", — сказал Монсон в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

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