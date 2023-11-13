Зубы в ноге, боксёр с одной перчаткой и триумф Грейси. Каким был первый турнир UFC

UFC давно заработал и закрепил за собой звание лучшего ММА-промоушена планеты. Болельщики уже привыкли, что практически каждую недель их ждут отличные поединки, а бойцы ставят перед собой цель обязательно попасть в UFC, не говоря уже о желании стать чемпионом организации.

А началось всё это 30 лет назад, 12 ноября. И тогда мало кто мог предположить, что всё разрастётся до таких масштабов. Первый турнир UFC сильно отличался от того, что мы привыкли видеть сейчас. В конце прошлого века всё чаще возникали споры на почве того, какие же бойцы сильнее: боксёры, каратисты, борцы? Предприниматель Арт Дейви решил, что ответ нужно искать в прямых столкновениях этих видов спорта, и взялся за организацию турнира по смешанным единоборствам. Бизнесмен связался с кланом Грейси, которые практиковали бразильское джиу-джитсу. Дейви вдохновлялся видео из зала Грейси, которые были одержимы тем, чтобы доказать, что именно их вид спорта самый эффективный. Рорион Грейси, к примеру, в беседах с Артом жаловался, что люди после просмотра боевиков идут в карате, хотя в реальной драке оно не поможет так же, как джиу-джитсу.

Дейви предложил концепцию «Войны миров» из восьми участников. По задумке на турнире должны были выступить восемь спортсменов из разных видов спорта: бокс, кикбоксинг, карате, сумо, тхэквондо, шут-файтинг, французский бокс сават и, само собой, джиу-джитсу. Одной из проблем была площадка. Ринг с канатами не подходил, поэтому появился октагон. Арт-директор Джейсон Карсон придумал восьмиугольник, ограждённый со всех сторон. Позже UFC его запатентует, октагон по сей день может использоваться только в их турнирах. В первом турнире планировали окружить клетку рвом с акулами или крокодилами либо пустить ток. В итоге от таких мер отказались и утвердили название The Ultimate Fighting Championship. Официальность была важна, так как Дейви не хотел подпольных боёв, а планировал устроить спортивное зрелищное соревнование. Разумеется, была договорённость и о том, чтобы прорекламировать готовящееся шоу.

Строго говоря, первый турнир был настоящим торжеством боёв без правил. Никаких весовых категорий, перчаток и ограничений по времени. Единственные запреты — не кусаться и не давить на глаза. Всё остальное разрешалось, включая удары в пах, по затылку, соккер-кики и прочее. Бои должны были заканчиваться только нокаутами, сдачей и выброшенными полотенцами из угла одного из бойцов. Жестокость зашкаливала. и для проведения турнира был выбран Денвер, потому что в штате Колорадо не было атлетической комиссии и, соответственно, не требовалось специального разрешения.

Забавно, что формально первым боем UFC можно считать поединок Джеймса Делуссио и Трентона Дженкинсона. Они изначально не были в числе участников и были вызваны просто для подстраховки, а в итоге провели бой на разогреве, который не показывали по телевидению.

Официальным дебютом новой лиги стал поединок между сумоистом Тейлой Тули и Жераром Гордо, представлявшим французский бокс сават, и всем сразу стало ясно, что всё серьёзно. Гордо уже на 20-й секунде мощным ударом ноги сломал челюсть оппоненту и отправил его в нокаут. Удар был такой силы, что часть зубов Тули отправилась прямо на судейский стол, а ещё два зуба застряли в ноге Жерара. Следом в октагон вышли опытный кикбоксёр Кевин Розье, который, впрочем, уже несколько лет до этого не дрался и приехал в ужасной форме. Даже перед боем он ел пиццу, запивая её пивом. Соперником стал каратист Зейн Фрейзер. Розье сразу прижал оппонента к сетке одной рукой и заколачивал его второй. Фрейзер выдержал, начал отвечать, и бой дошёл даже до пятой минуты. Это самый долгий поединок на всём турнире. В итоге Кевин всё же добил каратиста, усадив его на колени, а потом начал бить его руками и ногами до тех пор, пока угол Фрейзера не выбросил полотенце.

В третьем поединке Ройс Грейси встречался с боксёром Артом Джиммерсоном, который был очень напуган слухами о том, что его соперник запросто может сломать руку или ногу. К слову, ему позволили надеть боксёрскую перчатку на левую руку. Это не помогло, Ройс очень быстро вышел на удушающий приём, и Джиммерсон тут же постучал. А в следующем бою выступал Кен Шемрок, который к тому времени уже обладал довольно громким именем. Он за две минуты вышел на скручивание пятки тхэквондисту Патрику Смиту и заставил того постучать.

Так как турнир проходил разом в один день, то уже дальше пошли полуфинальные встречи между победителями первых поединков. Жерар Гордо встретился с Кевином Розье. Бойцы уже были уставшими, на долгий поединок сил не хватало. Гордо за минуту забил кикбоксёра и вынудил секундантов выбрасывать полотенце. А вот в другом полуфинале был один из самых интригующих боёв. Шемрок умел бороться, а это важно в поединках с Грейси. Поначалу у Кена получалось успешно отбиваться от атак, и он даже выглядел получше джитсера, но в итоге Ройс забрался ему за спину и провёл удушающий. Как позже говорил Шемрок, Грейси использовал рукав кимоно. Тем не менее Кен признал поражение.

В финале Ройсу было важно не пропустить удар от Гордо, который продолжал хромать из-за зубов сумоиста Тули в ноге. Грейси упорно лез в борьбу и через минуту сумел перевести Жерара. Ройс в итоге смог снова выйти на удушающий и задушил третьего соперника за вечер, несмотря на то что Гордо даже кусался в попытках выбраться. В итоге Грейси, который уступал в габаритах всем соперникам, стал первым победителем турнира UFC и получил $ 50 тыс. Однако были различные теории о том, что ему специально давали слабых соперников, чтобы продемонстрировать эффективность джиу-джитсу. Продажи абонементов в зал Грейси после триумфа тоже резко выросли с нескольких десятков до тысячи и больше.

Были и недовольные. Сенатор Джон Маккейн, увидев кадры с поединков, назвал их петушиными боями и добивался их запретов во многих штатах. Тем не менее промоушен продолжал развиваться. Первый турнир посмотрели примерно 100 тысяч человек, в 1994 году прошло ещё несколько турниров UFC, постепенно появлялись правила, бои становились безопаснее, начали появляться новые звёзды. Грейси выиграл ещё два таких турнира, Кен Шемрок стал первым суперчемпионом лиги и тоже вошёл в Зал славы. Все остальные участники первого турнира не добились больших успехов в ММА, но их имена остались в истории.