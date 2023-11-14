Шавкат Рахмонов получил признание и новый статус в UFC

Телеканал ESPN выпустил материал о дальнейших перспективах UFC, которому в 2023 году исполнилось 30 лет. В числе успешных кейсов привлечения новых бойцов был упомянут Рахмонов.

«Некоторые из наиболее многообещающих бойцов UFC являются выходцами из Евразии, например, Шавкат Рахмонов, казах, родившийся в Узбекистане. И, конечно, если взять кавказский регион, то Дагестан и Чечня уже много лет выпускают лучших талантов», — пишет издание.

Рахмонов (17−0) провел в UFC пять боев и во всех одержал досрочные победы.

Свой следующий бой «Номад» проведет на турнире UFC 296, который пройдет в ночь с 16 на 17 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником будет бывший претендент на чемпионский титул UFC американец Стивен Томпсон (17−6−1).