UFC сделал рекордное предложение трехкратному олимпийскому чемпиону по дзюдо Ринеру
Трехкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира по дзюдо Тедди Ринер получил рекордное предложение от UFC, сообщает RMC Sport со ссылкой на Tokyo Sport.
Трехкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира по дзюдо Тедди Ринер получил рекордное предложение от UFC, сообщает RMC Sport со ссылкой на Tokyo Sport.
Отмечается, что французский дзюдоист получил предложение в 15 миллионов евро.
Спортсмен не дал окончательного ответа, но издание приводит его слова от 2015 и 2011 годов.
«Я не думаю, что это спорт. Это дисциплина, не имеющая никакой ценности» (2011).
«Ко мне пришло ММА. С большими контрактами. Меня это не интересует, это не соответствует моим ценностям. Я уважаю этих бойцов, но удары руками и ногами по лицу — не мое дело. Я осознаю, что нам придется жить в ногу со временем и что ММА — это модно, но это будет без меня» (2015).