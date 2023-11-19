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21:18 (мск), источник: Sport24

UFC сделал рекордное предложение трехкратному олимпийскому чемпиону по дзюдо Ринеру

Трехкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира по дзюдо Тедди Ринер получил рекордное предложение от UFC, сообщает RMC Sport со ссылкой на Tokyo Sport.

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Отмечается, что французский дзюдоист получил предложение в 15 миллионов евро.

Спортсмен не дал окончательного ответа, но издание приводит его слова от 2015 и 2011 годов.

«Я не думаю, что это спорт. Это дисциплина, не имеющая никакой ценности» (2011).

«Ко мне пришло ММА. С большими контрактами. Меня это не интересует, это не соответствует моим ценностям. Я уважаю этих бойцов, но удары руками и ногами по лицу — не мое дело. Я осознаю, что нам придется жить в ногу со временем и что ММА — это модно, но это будет без меня» (2015).

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