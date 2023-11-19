UFC сделал рекордное предложение трехкратному олимпийскому чемпиону по дзюдо Ринеру

«Ко мне пришло ММА. С большими контрактами. Меня это не интересует, это не соответствует моим ценностям. Я уважаю этих бойцов, но удары руками и ногами по лицу — не мое дело. Я осознаю, что нам придется жить в ногу со временем и что ММА — это модно, но это будет без меня» (2015).