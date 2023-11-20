Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
20.11
Северная Македония
Англия
11
Футбол. Чемпионат Европы
20.11
Украина
Италия
00
Футбол. Чемпионат Европы
20.11
Чехия
Молдавия
30
Футбол. Чемпионат Европы
20.11
Албания
Фарерские острова
00
Футбол. Чемпионат Европы
20.11
Северная Ирландия
Дания
20
Футбол. Чемпионат Европы
20.11
Словения
Казахстан
21
Футбол. Чемпионат Европы
20.11
Сан-Марино
Финляндия
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Калгари
Футбол. Первая лига
20.11
Торпедо
Родина
11
Футбол. Сборные
20.11
Россия
Куба
80
Хоккей. КХЛ
20.11
СКА
ЦСКА
21
Хоккей. КХЛ
20.11
Торпедо
Барыс
42
Хоккей. КХЛ
20.11
Лада
Динамо Мн
31
Футбол. Первая лига
20.11
Алания
Химки
14
Хоккей. КХЛ
20.11
Металлург Мг
Сибирь
41
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
Все события
Фоторепортажи
278 голов и волна на трибуне: Россия разгромила Кубу
17«Спартак» проиграл ЦСКА на глазах у Промеса
20 ноября, источник: Чемпионат.com

UFC гоняется за великим дзюдоистом. Уайт предложил мешок денег французскому великану

Бой с Джоном Джонсом или ещё одна олимпийская медаль? Перед Тедди Ринером сложный выбор.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Руководство UFC недавно предприняло очередную попытку подписать контракт с самым титулованным дзюдоистом планеты, трёхкратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером. RMC Sport со ссылкой на издание Tokyo Sport утверждает, что Дана Уайт предложил французу баснословные € 15 млн. Но даже такие цифры не смогли переубедить лучшего дзюдоиста мира сменить вид спорта.

«Мне нужно сконцентрироваться на дзюдо, мы и так много травмируемся. Моя цель — выиграть Олимпийские игры и победить лучших в своей дисциплине», — приводит слова спортсмена источник.

Тедди Ринеру 34 года, и за свою долгую карьеру в дзюдо француз стал настоящей легендой. Уникальная победная серия Ринера составляла 154 схватки — больше девяти лет Тедди был непобедим. Казалось, что эту французскую машину просто невозможно остановить, хотя пытались это сделать лучшие мастера дзюдо, в том числе наш Александр Михайлин. Пять медалей на четырёх Олимпийских играх, три из которых — золотые, 12 побед на чемпионатах мира, пять побед на чемпионатах Европы — Ринер действительно самый титулованный и узнаваемый дзюдоист планеты.

Конечно, Дана Уайт не был бы самим собой, если бы не хотел заманить спортсмена с таким именем в UFC. Думается, что даже травмированный Джон Джонс сразу же пошёл бы на поправку ради такого боя. Но отказ француза вполне логичен и легко объясняется тем, что впереди у него главный старт в карьере — домашние Олимпийские игры в Париже.

Читайте также
Раскрыты реальные зарплаты звёзд UFC. Конор купался в деньгах, Джонс был скромнее

Да, в последнее время Тедди уже не та глыба, каким был на пике: на последних Играх он проиграл Тамерлану Башаеву. На недавнем чемпионате мира Ринер должен был проиграть в финале Иналу Тасоеву, но с помощью судей завоевал золото, которое, кстати, позже дали и Тасоеву, пересмотрев результаты схватки. Зато Ринер будет выступать дома, где будут поддержка трибун и лояльность судей. Даже если ему не удастся победить в личном разряде, есть и командный турнир, в котором французская сборная будет выступать в ранге действующих чемпионов и главных фаворитов на победу. Игры в Париже очень важны для Ринера и его наследия в дзюдо, поэтому заманить Тедди в UFC сейчас задача непосильная даже для Даны Уайта.

Но вот после Олимпиады Ринер вполне может и согласиться, ведь всё-таки € 15 млн — сумма более чем внушительная. Стоит ли француз таких денег? Где-то со вздохом на этот вопрос отрицательно отвечает Фрэнсис Нганну, получивший за свой последний бой всего $ 600 тыс.

Конечно, имя Ринера, да ещё и в совокупности с условным Джонсом, вызовет огромный ажиотаж среди любителей единоборств и даже привлечёт для UFC новую аудиторию из мира дзюдо. Но со спортивной точки зрения подписание Ринера за € 15 млн — утопия. Тедди никогда не был особо зрелищным дзюдоистом и побеждал во многом за счёт внушительных габаритов и физической мощи: 150-килограммовый Ринер при росте 204 см, конечно, был гораздо крупнее и мощнее большинства своих оппонентов. Но в последние годы Ринеру тяжело побеждать даже за счёт габаритов, о чём говорят его результаты.

Читайте также
Нганну — великий одиночка. Ни жены, ни детей, ни Бога — все преодолел сам

Интересен ли бой базового дзюдоиста в ММА без хорошей ударной техники и даже не обладающего особой зрелищностью в борьбе? Вряд ли. Да и пока не особо понятно, как француз будет вписываться в лимит тяжёлого веса в UFC, если всё же окажется в лиге, ведь у тяжей есть ограничение в 120 кг, а Ринер обычно весит на 30 кг больше.

Вероятно, если Тедди всё-таки подпишут, ему разрешат выступить вне лимита, и это уже будет походить на шоу, а не на спорт. К тому же понятно, что и Джонс, и как минимум первая пятёрка рейтинга без особых проблем разделаются с Тедди. Павловичу или Аспиналлу легенду дзюдо на съедение вряд ли отдадут, а вот организовать показательный бой с Джонсом вполне реально. Тем более что сам Джон уже вряд ли согласится на какие-то серьёзные бои, а не имеющий опыта в ММА Ринер подойдёт отлично.

Стоит ли это € 15 млн? Большой вопрос. Но Уайту виднее, и если Дана чего-то очень хочет, он этого так или иначе добивается. Поэтому ждём завершения парижской Олимпиады, после которой UFC обязательно вернётся к этому разговору. Там и Джонс успеет восстановиться после травмы, и всё будет готово к дебюту самого титулованного дзюдоиста мира в смешанных единоборствах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выполнять лучшее упражнение для прокачки ягодиц
Как жена Лионеля Месси заработала своё миллионное состояние
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь