UFC гоняется за великим дзюдоистом. Уайт предложил мешок денег французскому великану

Руководство UFC недавно предприняло очередную попытку подписать контракт с самым титулованным дзюдоистом планеты, трёхкратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером. RMC Sport со ссылкой на издание Tokyo Sport утверждает, что Дана Уайт предложил французу баснословные € 15 млн. Но даже такие цифры не смогли переубедить лучшего дзюдоиста мира сменить вид спорта.

«Мне нужно сконцентрироваться на дзюдо, мы и так много травмируемся. Моя цель — выиграть Олимпийские игры и победить лучших в своей дисциплине», — приводит слова спортсмена источник.

Тедди Ринеру 34 года, и за свою долгую карьеру в дзюдо француз стал настоящей легендой. Уникальная победная серия Ринера составляла 154 схватки — больше девяти лет Тедди был непобедим. Казалось, что эту французскую машину просто невозможно остановить, хотя пытались это сделать лучшие мастера дзюдо, в том числе наш Александр Михайлин. Пять медалей на четырёх Олимпийских играх, три из которых — золотые, 12 побед на чемпионатах мира, пять побед на чемпионатах Европы — Ринер действительно самый титулованный и узнаваемый дзюдоист планеты.

Конечно, Дана Уайт не был бы самим собой, если бы не хотел заманить спортсмена с таким именем в UFC. Думается, что даже травмированный Джон Джонс сразу же пошёл бы на поправку ради такого боя. Но отказ француза вполне логичен и легко объясняется тем, что впереди у него главный старт в карьере — домашние Олимпийские игры в Париже.

Да, в последнее время Тедди уже не та глыба, каким был на пике: на последних Играх он проиграл Тамерлану Башаеву. На недавнем чемпионате мира Ринер должен был проиграть в финале Иналу Тасоеву, но с помощью судей завоевал золото, которое, кстати, позже дали и Тасоеву, пересмотрев результаты схватки. Зато Ринер будет выступать дома, где будут поддержка трибун и лояльность судей. Даже если ему не удастся победить в личном разряде, есть и командный турнир, в котором французская сборная будет выступать в ранге действующих чемпионов и главных фаворитов на победу. Игры в Париже очень важны для Ринера и его наследия в дзюдо, поэтому заманить Тедди в UFC сейчас задача непосильная даже для Даны Уайта.

Но вот после Олимпиады Ринер вполне может и согласиться, ведь всё-таки € 15 млн — сумма более чем внушительная. Стоит ли француз таких денег? Где-то со вздохом на этот вопрос отрицательно отвечает Фрэнсис Нганну, получивший за свой последний бой всего $ 600 тыс.

Конечно, имя Ринера, да ещё и в совокупности с условным Джонсом, вызовет огромный ажиотаж среди любителей единоборств и даже привлечёт для UFC новую аудиторию из мира дзюдо. Но со спортивной точки зрения подписание Ринера за € 15 млн — утопия. Тедди никогда не был особо зрелищным дзюдоистом и побеждал во многом за счёт внушительных габаритов и физической мощи: 150-килограммовый Ринер при росте 204 см, конечно, был гораздо крупнее и мощнее большинства своих оппонентов. Но в последние годы Ринеру тяжело побеждать даже за счёт габаритов, о чём говорят его результаты.

Интересен ли бой базового дзюдоиста в ММА без хорошей ударной техники и даже не обладающего особой зрелищностью в борьбе? Вряд ли. Да и пока не особо понятно, как француз будет вписываться в лимит тяжёлого веса в UFC, если всё же окажется в лиге, ведь у тяжей есть ограничение в 120 кг, а Ринер обычно весит на 30 кг больше.

Вероятно, если Тедди всё-таки подпишут, ему разрешат выступить вне лимита, и это уже будет походить на шоу, а не на спорт. К тому же понятно, что и Джонс, и как минимум первая пятёрка рейтинга без особых проблем разделаются с Тедди. Павловичу или Аспиналлу легенду дзюдо на съедение вряд ли отдадут, а вот организовать показательный бой с Джонсом вполне реально. Тем более что сам Джон уже вряд ли согласится на какие-то серьёзные бои, а не имеющий опыта в ММА Ринер подойдёт отлично.