Официально: лига PFL приобрела Bellator

Как сообщает функционер, теперь все бойцы Bellator будут находиться в распоряжении PFL. Они смогут участвовать в турнирах промоушена и других различных мероприятиях. Отмечается, что в 2024 году будет организован ивент, где чемпионы Bellator сразятся с чемпионами PFL. Таким образом, бренд Bellator продолжит существование, но под управлением лиги Professional Fighters League.