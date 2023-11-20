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20 ноября, источник: Чемпионат.com

Официально: лига PFL приобрела Bellator

Промоутерская организация Professional Fighters League выкупила права на Bellator.

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Источник: AP 2023

Об этом в своих социальных сетях сообщил основатель лиги PFL Дон Дэвис.

Как сообщает функционер, теперь все бойцы Bellator будут находиться в распоряжении PFL. Они смогут участвовать в турнирах промоушена и других различных мероприятиях. Отмечается, что в 2024 году будет организован ивент, где чемпионы Bellator сразятся с чемпионами PFL. Таким образом, бренд Bellator продолжит существование, но под управлением лиги Professional Fighters League.

Напомним, последний турнир Bellator, который стал 301-м номерным по счету, состоялся в ночь на 19 ноября в Чикаго (США). В главном событии минувшего мероприятия украинец Ярослав Амосов нокаутом в третьем раунде проиграл Джейсону Джексону из Ямайки и лишился чемпионского пояса организации в полусреднем весе.

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