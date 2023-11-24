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19:54 (мск), источник: RT на русском

Ян: бой с Умаром Нурмагомедовым имеет место быть, если станет необходимостью

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян оценил возможный поединок с Умаром Нурмагомедовым.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне пока не приходило предложение от UFC на бой против Умара, поскольку он ещё не в тех позициях, когда, образно, он выбирает соперников. Это делает промоушен. Конечно, если будет такой момент, когда наш бой станет необходимостью (например, борьбой за места в рейтинге), — это спортивный момент, и он имеет место быть», — цитирует Яна Metaratings.ru.

Он также ответил на вопрос, может ли он повлиять на выбор своего следующего оппонента.

«Нет, я тоже не могу это сделать, поскольку я не чемпион. Когда ты им являешься, ты можешь корректировать какие-то моменты», — добавил Ян.

Ян в марте 2023 года уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. На счету 30-летнего россиянина 16 побед и пять поражений на профессиональном уровне в ММА.

Ян в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.

19 июля стало известно, что Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с Кори Сэндхагеном. Россиянин и американец должны были 5 августа возглавить турнир UFC в Нэшвилле.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов рассчитывает вернуться после травмы в феврале или марте.

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