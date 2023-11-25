Бразилец Круз получил рваную рану уха в бою с Эсенгуловым на турнире ACA 166

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В четвертом раунде судья остановил поединок, заметив, что у Круза началось серьезное кровотечение из уха. В октагон были вызваны медики.

Эсенгулов одержал победу техническим нокаутом.

Перед боем с Крузом Эсенгулов превысил допустимый лимит веса на 1,45 кг и будет оштрафован на 50 процентов от гонорара в пользу соперника.