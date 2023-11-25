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10:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Магомедкеримов забрал миллион долларов в «Гран-при PFL»! Еще двое россиян болезненно проиграли в финале

Магомед выиграл уже второй миллион в карьере.

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Источник: Спорт-Экспресс

В ночь на 25 ноября в Вашингтоне состоялся турнир PFL 10, в рамках которого состоялись пять финалов «Гран-при», в трех из которых принимали участие российские бойцы. В полусреднем весе Магомед Магомедкеримов встретился с Садибу Си, в женском полулегком Марина Мохнаткина билась с Лариссой Пачеко, а в тяжелом Денис Гольцов провел поединок против Ренана Феррейры.

Приз на сумму 1 миллион долларов за победу в финале удалось забрать только Магомедкеримову, который в третьем раунде накинул на голову соперника гильотину и быстро заставил его постучать. После боя Магомедкеримову устроили дуэль взглядов с чемпионом Bellator Джейсоном Джексоном, который недавно победил Ярослава Амосова.

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Для Магомедкеримова это уже вторая победа в «Гран-при PFL» — в 2018 году он уже забирал главный приз, за что получил прозвище Мага-миллион. Теперь у российского бойца 2 миллиона, правда, остается вопросом, удалось ли ему заработать один полный миллион после двух побед в «Гран-при», если вычесть налоги и расходы на тренировочный лагерь.

Для Марины Мохнаткиной бой с Лариссой Пачеко получился ожидаемо тяжелым. Россиянка говорила, что подошла к поединку в лучшей форме, но проиграла четыре раунда из пяти и не смогла по-настоящему конкурировать с победительницей Кайлы Харрисон. Чемпионские пояса в ММА, о которых мечтает Марина, пока проходят мимо нее: в самых ответственных боях в Fight Nights и PFL она уступила.

Еще более трагичным получился бой Дениса Гольцова. Казалось, русский тяжеловес имеет отличные шансы против малоизвестного бразильца Ренана Феррейры — Гольцов даже шел фаворитом — но бой закончился не в его пользу во втором раунде. Первую пятиминутку Денис забрал, а через 26 секунд после перерыва уже лежал поверженным. У Феррейры три раза подряд прошел один и тот же правый сбоку, и на третий раз Гольцов упал, после чего оставалось добить.

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Вместо трех чемпионов PFL в этот вечер Россия получила одного, но за всю историю лиги, учитывая эпоху WSOF, организация видела шесть российских обладателей титула. Это Магомед Бибулатов, Бекбулат Магомедов, Евгений Ерохин, Али Исаев, Мовлид Хайбулаев и Магомед Магомедкеримов. Сегодняшний победитель стал первым, кому удалось выиграть пояс дважды.

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