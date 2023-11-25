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13:30 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец установил рекорд на чемпионате мира по ММА

Казахстанский файтер Ерсултан Шакенбай третий раз подряд выиграл чемпионат мира среди юниоров по смешанным боевым искусствам в наилегчайшем весе, сообщает Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

На пути к чемпионству среди юниоров, наш боец одержал финальную победу над Ахдимом Несимом из Бельгии. Также первого места на соревнованиях удостоилась Жанна Каскинова. Она одержала решающую победу удушающим приемом. Таким образом, в общем зачете Казахстан находится на втором месте.

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