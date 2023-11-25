Казахстанец установил рекорд на чемпионате мира по ММА

На пути к чемпионству среди юниоров, наш боец одержал финальную победу над Ахдимом Несимом из Бельгии. Также первого места на соревнованиях удостоилась Жанна Каскинова. Она одержала решающую победу удушающим приемом. Таким образом, в общем зачете Казахстан находится на втором месте.