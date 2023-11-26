Полиция Ирландии начала проверку бойца UFC Макгрегора на разжигание ненависти

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

Поводом полицейской проверки стали публикации Макгрегора после атаки 23 ноября, когда вооруженный ножом мужчина напал на воспитателя и троих детей в Парнелл-сквер в центре Дублина. Боец призывал ввести контроль за въезжающими в Ирландию иностранцами, а также поддерживал протестующих, пишет издание. Макгрегора подозревают в разжигании ненависти, по этой статье спортсмену может грозить до двух лет тюрьмы.

Беспорядки охватили ирландскую столицу после атаки вечером 23 ноября. Подозреваемый был задержан на месте, его мотивы остаются неизвестны. По последним данным, пятилетняя девочка находится в критическом состоянии, ранения женщины оцениваются как серьезные. Двое пострадавших детей получили легкие ранения.

Изначально полиция не раскрыла национальность подозреваемого, однако в сети появилась информация о том, что нападавший является уроженцем Алжира. Комиссар Харрис заявлял, что протестующие — это «группировка сумасшедших хулиганов, движимая крайне правой идеологией».