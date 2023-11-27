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12:11 (мск), источник: ТАСС

Махачев проведет следующий бой до 11 марта

Соперник россиянина по поединку пока не определен.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет следующий бой до начала Рамадана. Об этом ТАСС сообщили в команде Махачева.

«Следующий бой Ислам планирует провести до начала месяца Рамадан. Об этом уже уведомлено руководство UFC. Соперник пока не определен», — сказал собеседник агентства.

В 2024 году месяц Рамадан начнется 11 марта.

Махачеву 32 года. На его счету 25 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (ММА). 21 октября Махачев провел вторую защиту титула в легком весе, нокаутировав австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

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