Махачев проведет следующий бой до 11 марта
Соперник россиянина по поединку пока не определен.
Соперник россиянина по поединку пока не определен.
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет следующий бой до начала Рамадана. Об этом ТАСС сообщили в команде Махачева.
«Следующий бой Ислам планирует провести до начала месяца Рамадан. Об этом уже уведомлено руководство UFC. Соперник пока не определен», — сказал собеседник агентства.
В 2024 году месяц Рамадан начнется 11 марта.
Махачеву 32 года. На его счету 25 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (ММА). 21 октября Махачев провел вторую защиту титула в легком весе, нокаутировав австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби.