Махачев проведет следующий бой до 11 марта

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет следующий бой до начала Рамадана. Об этом ТАСС сообщили в команде Махачева.

«Следующий бой Ислам планирует провести до начала месяца Рамадан. Об этом уже уведомлено руководство UFC. Соперник пока не определен», — сказал собеседник агентства.

В 2024 году месяц Рамадан начнется 11 марта.