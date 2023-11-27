Молодежь дарит будущее: 7 медалей в копилку

Молодые спортсмены Таджикистана в возрасте от 18—20 лет продемонстрировали высокий уровень мастерства и стойкости. В своей копилке они привезли семь блестящих медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые. Одина Назаров, Бежан Ходжалиев, Бузургмехри Сайфуллозода, Мудасир Сайвалиев, Якуб Сафаров, Ибрагим Рахимзода и Манижа Самадова стали настоящими героями турнира, завоевав заслуженные призовые места.

Опыт и мастерство взрослых

Спортсмены сборной Таджикистана в категории 20+ укрепили триумф. Десять медалей: включая четыре золотые, три серебряные и три бронзовые — были завоеваны нашими героями. Вахид Захидзода, Лоик Икромов, Отабек Раджабов, Касым Сардоров, Масуд Одинаев, Джовидон Махмудов, Акром Узаков, Умар Сафаров, Сарабеки Сироджиддин и Бехруз Хуршедзода вписали свои имена в историю таджикского спорта.

Рейтинг по медалям: Таджикистан на вершине

В общем зачете по медалям чемпионата мира по смешанным единоборствам среди молодежи и взрослых сборная Таджикистана стала неоспоримым лидером, завоевав 17 медалей. Этот подвиг будет вписан золотыми буквами в историю нашего спорта и стал результатом не только таланта и упорства спортсменов, но и их тщательной подготовки при поддержке Федерации по смешанным боевым искусствам — TAJMMAF.

Будущее полно надежд: планы на горизонте

Новые горизонты открылись перед таджикскими спортсменами. Планы на будущее обещают продолжение успешных выступлений, поддерживаемых Основателем мира и единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, Достопочтенного Эмомали Рахмона и Комитета молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан. Уверенность в своих силах, таланте молодых спортсменов и поддержка наиважнейших институтов государства создают благоприятные условия для новых уникальных достижений в будущем.